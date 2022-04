SVP-Stockschützen vertrauen auf Führungsteam

Von: Petra Schafflik

Teilen

Die Abteilungsleitung der Stockschützen im SV Petershausen wurde im Amt bestätigt: Kassier Christian Mitulla, technischer Leiter Lorenz Hermann und Abteilungsleiter Johannes Stadler (von links). © Schafflik

Die Stockschützen Petershausen haben bei ihrer jüngsten Jahresversammlung die bisherige Abteilungsleitung im Amt bestätigt.

Petershausen ‒ Die 24 wahlberechtigten Mitglieder, die in die Sportgaststätte gekommen waren, wählten ohne Gegenstimme das bewährte Team mit Abteilungsleiter Johannes Stadler, technischem Leiter Lorenz Hermann und Kassier Christian Mitulla.. Der Sportbetrieb der Stockschützen war im zurückliegenden Jahr durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt, wie der technische Leiter Lorenz Hermann in seinem Bericht erklärte. Veranstaltet wurde die Einzelmeisterschaft (Zielschießen), aus der Josef Hermann mit 160 Punkten als Sieger hervorging. Die Doppelmeisterschaft gewannen Christian Mitulla und Mario Haun mit 8:2 Punkten, in der Mannschaftsmeisterschaft belegten Albert Stadler, Tobias Öckl und Rosemarie Pögl mit 9:3 Punkten den ersten Platz. Den traditionellen Gemeindepokal gewann heuer der Faschingsverein Petershausen. Auch an vier Turnieren anderer Vereine nahm die Stockschützenabteilung des SV Petershausen 2021 teil, so Lorenz Hermann.

Im Sommerspielbetrieb des Bayerischen Eissportverbands werden in der Saison 2022 die erste Mannschaft des SV Petershausen in der Bezirksliga und die zweite Mannschaft in der Kreisklasse zum Einsatz kommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.