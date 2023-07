Petershausen trauert um Karl Strauß ‒ Mitbegründer der Freien Wähler im Ort ist gestorben

Von: Petra Schafflik

© Petra Schafflik

Petershausen trauert um Karl Strauß: Der Mitbegründer der Freien Wähler im Ort ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Petershausen – Lange Jahre hat er sich in der Kommunalpolitik und auch in Vereinen engagiert, jetzt ist Karl Strauß im Alter von 82 Jahren verstorben. „Er war ein geselliger Mensch und im Ort präsent“, sagt seine Frau Hilde. Und Elisabeth Kraus, ehemalige Bürgermeisterin und langjährige politische Weggefährtin, sagt über Karl Strauß, den Mitbegründer und langjährigen Vorsitzenden der Freien Wähler im Ort: „Er hat Verantwortung übernommen für das Gemeinwohl.“

Aufgewachsen ist Karl Strauß in Hohenkammer. Nach der Hochzeit hat er sich mit seiner Frau Hilde 1985 in Petershausen niedergelassen. Beruflich hat er nach einer Lehre als Landmaschinenmechaniker auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt, Maschinenbau studiert. Und nachdem er einige Zeit als Ingenieur gearbeitet hatte, noch ein Studium der Betriebswissenschaft draufgesattelt. Auch im Ruhestand blieb er aktiv, hielt einige Zeit Vorlesungen an der Fachhochschule Weihenstephan.

Doch nicht nur das berufliche Fortkommen war ihm wichtig. Vielmehr engagierte sich Karl Strauß stets politisch für das Gemeinwesen, saß zwölf Jahre in Hohenkammer im Gemeinderat, von 1993 bis 2008 dann in Petershausen. Dort vertrat er im Gremium die Bürgerliche Wählergruppe, die sich später in Freie Wähler umbenannte. „Aber Karl Strauß war die treibende Kraft, dass wir ein Verein wurden. Er wusste genau, dass politische Arbeit Struktur braucht,“ erzählt Elisabeth Kraus. Den Ortsverein hat er deshalb 1999 mitgegründet und lange als Vorstand geleitet. „Viele Jahre war er Motor, Gesicht und Stimme der Freien Wähler in Petershausen.“

In politischen Diskussionen habe er sich mit seinem Fachwissen eingebracht und immer Haltung bewiesen. Kraus: „Er war charakterstark und glaubwürdig.“

Nicht nur politisch, auch in verschiedenen Vereinen war Strauß aktiv, wie seine Frau Hilde erzählt. Schon in Hohenkammer engagierte er sich im Skiclub, notierte als Chronist nicht nur Fakten, sondern hielt auch Anekdoten fest. Selbst ist er lange aktiv und mit großer Begeisterung Ski gefahren, „das war seine Leidenschaft“.

Auch sozial engagierte sich Strauß, unterstützte Vereine und Projekte. Ein Vortrag über die Togo-Hilfe, die auch die Blaskapelle Petershausen unterstützt, habe ihn einmal sehr beeindruckt. Kurz darauf bat er zu seinem 70. Geburtstag um Spenden für Togo statt Geschenken und konnten einen Brunnen dort finanzieren. Immer hat sich Strauß für seine Mitmenschen interessiert, war gerne in Gesellschaft und hat Kontakte gepflegt. „Es hat zum Ortsbild gehört, wie er mit dem Radl unterwegs war und sich mit den Leuten unterhalten hat.“ Karl Strauß hinterlässt seine Ehefrau Hilde und zwei Töchter.