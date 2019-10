Glonninsel in Petershausen: Umgestaltung verschiebt sich

Die geplante Umgestaltung der Glonninsel zu einem Wassererlebnispark verschiebt sich ins kommende Jahr. Bürgermeister Marcel Fath (FW) informierte bei der Gemeinderatssitzung über die Hintergründe.

Petershausen – Bereits seit zwei Jahren sei das von Bürgern angestoßene Projekt Thema in Zusammenarbeit mit den Behörden, erklärte Bürgermeister Marcel Fath. Glonn und Mühlbach sollten an der Insel nahe der Grundschule zur Aufwertung der Freizeitmöglichkeiten der Bürger und auch als Bildungsareal für die Schule umgestaltet werden. Vorgesehen waren neben einem Rundweg mit Sitzmöglichkeiten, einer Weidefläche für Rinder und einem bereits angelegten Bolzplatz unter anderem ein Aussichtssteg nahe der Fischtreppe bei dem Wasserkraftwerk. Das Gelände ist teils in privatem, gemeindlichem und staatlichem Besitz.

Laut Landschaftsarchitekt Roland Krämer seien die Pläne und die Ausschreibung bereits fertig gewesen. Aber das Wasserwirtschaftsamt habe die Genehmigung des Aussichtsstegs aus Sicherheitsgründen abgelehnt, so Fath. Daher habe man sich bei einem Ortstermin auf einen Kompromiss geeinigt, für den das WWA die Genehmigung in Aussicht gestellt habe. Wie Krämer ausführte, sollen das Glonnufer stärker aufgeweitet und das Gelände zum Ufer hin abgeflacht werden. Im Gegensatz zur bisherigen Situation soll die Glonn für die Bürger zugänglich sein. Aufgelockerte Sitzstufen, die am oberen Ende der Böschung auch für Menschen mit Behinderung angelegt werden, sollen zum Verweilen einladen. Da die Sitzstufen sehr massiv seien, bestehe bei Hochwasser keine Gefahr, dass sie weggespült werden.

Der vorgesehene Holzsteg an der Fischtreppe entfällt. Mit einer dichten Bepflanzung soll der Zugang zum Wehr aus Sicherheitsgründen abgegrenzt werden. Durch große Steine soll ein Plätschern des Wassers erreicht werden.

Neu ist auch der Grillplatz. Wie Krämer erläuterte, entstehen vor allem durch die Abtragung der hohen Böschung Mehrkosten. Die Gesamtsumme beträgt demnach 577 000 Euro, wobei laut Fath etwa 80 Prozent an staatlichen Zuschüssen eingehen könnten.

„Wir werden der Städtebauförderung die Kostenmehrung erklären.“ Ob die Mittel auch nächstes Jahr noch bereit stehen, müsse er erst noch sicherstellen.

Bedenken wegen der Kostenmehrung brachten Wolfgang Stadler (SPD) und Ernst Nold (FW) vor. Gerhard Weber (CSU) erkundigte sich nach den Unterhaltskosten für die Pflege der Glonninsel. Dazu liegen laut Bürgermeister noch keine Zahlen vor. Räum- und Streudienst werde es nicht geben, da es keine öffentlichen Wege seien.

Den geplanten Belag der Fußwege mit Hackschnitzeln schätzte Jürgen Junghans (parteilos), Mitarbeiter im Bauhof, für die Pflege als weniger geeignet ein und stimmte als einziger gegen die neuen Pläne für das Projekt „Wassererlebnis Glonn“. Wenn die Genehmigungen vorliegen, kann die Verwaltung mit der Ausschreibung beginnen und die Vergabe vorbereiten.

Cornelia Hartmuth