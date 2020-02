Petershausen gelöscht: Alle Ortsschilder gestohlen

Petershausen gibt es nicht mehr - zumindest wenn es nach den Ortsschildern geht: Unbekannte Täter haben alle acht Schilder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen. Bürgermeister Marcel Fath weist darauf hin, wie brandgefährlich diese Aktion ist.

Sämtliche acht Ortsschilder von Petershausen sind in der Nacht auf Donnerstag gestohlen worden. Dabei wurden auch die Rahmen umgeknickt und zerstört. „Dieser gedankenlose und kriminelle Akt wird unsere Gemeinde mehrere tausend Euro kosten“, wie Bürgermeister Marcel Fath in einer Pressemitteilung erklärt. Autofahrer haben laut Fath nun keinen Anhaltspunkt mehr dafür, ab wo sie ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen. „Die Folgen solcher Aktionen sind brandgefährlich“, so Fath, der Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt habe. Vorübergehend werden Tempo-50-Schilder aufgestellt. Da die Nachfrage nach Petershausener Ortschildern „in bisher nie dagewesener Weise angestiegen ist“, so Fath weiter, können Original Petershausener Ortsschilder ab sofort im Rathaus für 500 Euro pro Stück bestellt werden. Die Übergabe erfolgt persönlich durch den Bürgermeister – samt Herkunftszertifikat. Die Schilder dürfen nur in privaten Räumen genutzt werden.

dn