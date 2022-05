Treffen an Problemstelle in Petershausen: „Tacheles reden“

Von: Petra Schafflik

Die Verkehrssituation rund um die Unterführung an der Jetzendorfer Straße wird immer wieder kritisiert. © ps

Bürgermeister Marcel Fath will reden: Und zwar über die Unterführung an der Jetzendorfer Straße. Alle Bürger sind dazu eingeladen!

Petershausen – Seit der Edeka-Supermarkt von der Ortsmitte hinaus an die Mitterfeldstraße gezogen ist, kommt dem Verkehrsbereich rund um die Unterführung an der Jetzendorfer Straße große Bedeutung zu – gerade auch für Fußgänger und Radler. Anlass für Rathauschef Marcel Fath, zu einer öffentlichen Begehung dieses neuralgischen Punkts einzuladen.

Interessierte treffen sich am Donnerstag, 12. Mai um 16.30 Uhr am Rathaus, dann geht es gemeinsam zur „Problemstelle“. Nicht gerade ideal ist die Situation, weil in der Jetzendorfer Straße zügig gefahren wird, die Gehwege beidseits schmal, die Unterführung duster ist. Von der Ziegeleistraße kommend können Passanten auf einem Zebrastreifen sicher queren, doch auf der anderen Seite des Tunnels an der Lagerhausstraße fehlt eine Querungshilfe.

Ziel des Treffens ist, dass Bürger ihre Kritik, Sorgen und Wünsche vortragen. „Da reden wir Tacheles“, so der Bürgermeister. Gehweg und Straßenbreite sollen ausgemessen werden, um gemeinsam über Verbesserungen zu beraten. Alle Petershausener sind zur Teilnahme eingeladen, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

