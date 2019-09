Volksfest-Atmosphäre für einen Tag in Petershausen

Die Petershauser Vereine wieder einmal gezeigt, dass sie große Feste auf die Beine stellen können - beim 3. Marktplatzfest.

Petershausen – Rund 100 Ehrenamtliche aus dem Ort halfen im Vorfeld zusammen: Sie bauten die Bühne auf, organisierten das Musikprogramm, das Faschingskomitee und der SV Petershausen kümmerten sich um die Bewirtung.

Sepp Gschwendtner (87) aus Petershausen saß zufrieden im Festzelt, er plattelte jahrelang bei den Glonntalern mit. Deren junge Trachtler eröffneten das 3. Marktplatzfest mit Schuhplattlern und traditionellen Paartänzen. Gschwendtner schaute ihnen ein wenig wehmütig zu: „Das habe ich auch über 50 Jahre lang gemacht.“ Für ihn ist das Marktplatzfest jedes Jahr ein Höhepunkt: „Ich finde es schön, dass man hier so locker zusammenkommen kann.“

Auch Bürgermeister Marcel Fath lobte die Glonntaler in seiner Eröffnungsrede: „Es ist schön, wie Ihr Tradition und Sport verbindet.“ Anschließend spielte die Blaskapelle Petershausen mit Dirigentin Kathrin Czerny auf. Und die Besucher ratschten entweder im Festzelt, genossen die Sonne am Dorfbrunnen oder informierten sich an den Ständen der neueröffneten Wohnmobilvermietung „FlexiCamper“ im Petershauser Gewerbegebiet, der Berufsschule Dachau und des Asylhelferkreises.

Christa Jürgensonn und weitere Helferinnen warben dort um neue Mitglieder: „Wir haben derzeit etwa 30 aktive Helfer“, sagte sie: „Aber wir suchen jetzt einfach Leute, die sich um einzelne Flüchtlinge kümmern.“ Konkret gehe es um 20 Asylbewerber, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben und deshalb keine staatlich geförderten Deutschkurse besuchen dürfen. Zudem bräuchten Flüchtlinge Unterstützung, die sich mit dem Deutschlernen eher schwer tun.

Ehrenamtliches Engagement war auch gefragt, um die Kosten für das Marktplatzfest möglichst gering zu halten. „Folk Distillery und das Trio John Barden & JP Barden spielen für lau – dafür sind wir ihnen sehr dankbar“, sagte Bürgermeister Fath: „Trotzdem werden es wohl etwa 4000 bis 5000 Euro werden, die wir für Gema-Gebühren, Sound und Licht ausgeben.“ Zapfenstreich war übrigens um 23 Uhr – wegen der Anwohner, die nicht zum Fest gekommen waren.

Im kommenden Jahr fällt das Marktplatzfest in Petershausen aus. Denn der SV Petershausen feiert 2020 sein 100-jähriges Jubiläum.