Wasserspiel für neues Kinderhaus

Von: Petra Schafflik

Wo aktuell der Baukran aufgestellt ist, entsteht später die Freispielfläche des neue Kindergartens – mit Wasserspiel, wie der Bauausschuss jetzt entschieden hat. © ps

Die Petershauser Gemeinderäte kommen dem Wunsch von Eltern und Träger nach: Das künftige Kinderhaus soll mit einem Wasserspiel ausgestattet werden.

Petershausen – Während die Handwerker noch am Gebäude des neuen Kinderhauses werkeln, entschieden die Gemeinderäte im Bauausschuss noch über eine Detailfrage zur Außengestaltung. Konkret ging es um die Frage, ob die 130 Mädchen und Buben, die künftig einmal im nach Süden orientierten Außenbereich der Kita spielen werden, dort auch mit dem nassen Element pritscheln können.

So ein „Wasserspiel“, also ein Bereich, wo Kinder selbstständig Wasser pumpen und dann spielerisch nutzen können, war bisher im Konzept nicht vorgesehen. Doch das sei, so Bürgermeister Marcel Fath (FW) im Bauausschuss, „der dringende Wunsch von Elternschaft und Träger“. Auch der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tagesstätten sieht Aktivitäten mit Wasser vor. Und jeder, der sich an seine Kindheit erinnere, wisse „wie gerne Kinder mit Wasser spielen“, sagte FW-Gemeinderat Hans Scherer.

Praktisch realisiert werden kann so ein Wasserspiel im bereits fertig geplanten Außengelände problemlos, so Landschaftsarchitektin Veronika Reichardt vom Landshuter Planungsbüro lab-Landschaftsarchitektur Brenner. Direkt am geplanten Sandspielbereich ließe sich ein Holzpodest mit Schwengelpumpe, Wasserrinne und Matschtisch installieren. Allerdings: Eine einfache Pumpe, wie sie viele aus dem eigenen Garten kennen, oder ein einfacher Gartenwasseranschluss mit Schlauch sind in einer Kita nicht zulässig. Vielmehr muss die Technik eine potentielle Verkeimung des in der Leitung stehenden Wassers zuverlässig verhindern, erläuterte der Rathauschef. Das funktioniert mit einer „Schwengelpumpe“, die in Wirklichkeit gar nicht pumpt, sondern ein Ventil öffnet für sauberes Trinkwasser aus der Leitung. Um zu vermeiden, dass sich in dem kurzen Rohrstück von der Leitung zum Auslauf etwa übers Wochenende Keime entwickeln, wird eine Variante gewählt, die dreimal täglich automatisch spült. In der Wintersaison wird das Wasserspiel stillgelegt.

Gesamte Außenspielfläche wird einen sechsstelligen Betrag kosten

Nachdem Fragen der Gemeinderäte nach Wartung und Haltbarkeit der Holzelemente beantwortet waren, entschieden die Gemeinderäte einstimmig, ein Wasserspiel zum Preis von rund 20 000 Euro einzuplanen.

Für die Gestaltung des gesamten Außengeländes ist ein größerer sechsstelliger Betrag veranschlagt, so Bürgermeister Fath auf Nachfrage. Dafür entstehen in dem nach Süden ansteigenden Gelände im oberen Bereich ein Klettergerüst mit Stämmen und Seilen, dazu Vogelnest-Schaukel, ins Gefälle integrierte Rutsche, Barfußpfad und Sandspielbereich – nun mit Wasserspiel. Darunter findet sich eine grüne Freifläche mit Gebüschen zum Verstecken, direkt vor dem Gebäude gibt es einen gepflasterten Spielhof.

