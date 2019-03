Wieder eine zusätzliche Kindergartengruppe für die Arche Noah

Gute Nachricht für junge Familien in Petershausen: Im Kindergarten Arche Noah gibt es bald wieder eine Gruppe mehr.

Petershausen – Weil das Kindergartenpersonal auf dem Markt fehlte, musste die vierte Gruppe im evangelischen Haus für Kinder „Arche Noah“ in Petershausen schließen – das war bereits vor zwei Jahren. Nun hat Diakon Philip Höhn (26) gute Nachrichten: „Wir eröffnen zum 1. September eine neue Kindergartengruppe.“

Die vierte Gruppe zu schließen, fällte die Kindergartenleitung im September 2017: „Damals hatten wir Personalmangel“, sagt Kinderhaus-Leiter Höhn. Also wurden die betroffenen Kinder auf die drei anderen Gruppen verteilt, einige Eltern mussten ihre Kinder auch in eine andere Einrichtung bringen. Und die Aufnahmekapazität der Arche Noah verringerte sich mit der Schließungs-Entscheidung auf 125 Kinder: „In der Vergangenheit mussten wir bei den Anmeldungen eher Absagen erteilen“, sagt Höhn. Das wird sich ab kommenden September ändern: „Gerade sieht es bei den Anfragen so aus, dass wir alle Kinder aufnehmen können.“ Jetzt bleibt nur noch die Suche nach weiterem Kindergartenpersonal. Eine Kollegin kehrt zwar aus der Elternzeit zurück, so Höhn, aber: „Wenn wir in der neuen Gruppe 13 bis 14 Kinder aufnehmen wollen, dann brauchen wir noch mindestens einen weiteren Betreuer.“ Doch der Diakon ist optimistisch, denn: „Aktuell haben wir viele Bewerbungen bekommen.“