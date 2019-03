Bunt, vielfältig und kreativ

Gemütlich, familiär und eine große Gaudi: Das war der Petershauser Faschingsumzug gestern. Mit 19 Gruppen war er kleiner als die Züge in der Umgebung. Das tat der Gaudi keinen Abbruch.

Petershausen – „Wir sind super zufrieden und glücklich“, sagt Helga Stempfl vom Faschingskomitee. „Es ist einfach schön, dass so eine kleine Gemeinde wie Petershausen so einen tollen Umzug hat.“

Während sich der Gaudiwurm durch die Straßen schlängelte, animierte sie auf einer Hebebühne die Zuschauer zum Feiern und begrüßte die Teilnehmer. Viele davon stammten direkt aus dem Ort oder der Nachbarschaft. Auch die Mitglieder des Faschingskomitees waren gleich an mehreren Gruppen beteiligten.

Ganz besonders stolz ist das Komitee auf seinen neuen Prunkwagen, eine aufwändig gestaltete Ritterburg. „Unsere Jugend hat ihn gebaut“, erzählt Stempfl. „Es war wirklich sehr viel Arbeit.“ Mit einem sehr großen Wagen fuhr auch die Gruppe des Bauwagens aus Pelka (Gemeinde Hohenkammer) vor. Das Gefährt war in einer Legosteinoptik gestaltet, das Motto lautete „Bauwong Pelka – next Generation“. Weil es den Treff schon so lange gibt, dass viele Gründer inzwischen Familien haben, marschierten vorne hinweg als Legosteine verkleidete Kinder.

Eine sehr große Gruppe waren zudem die Obermarbacher. Die Feuerwehr hatte einen Wagen zur Serie „Game of Thrones“ gestaltet, ihm folgten einige Dorfbewohner, die das „Königreich Obermarbach“ ausgerufen hatten. Ein weiterer Hingucker war der Wagen des Bauwagens Petershausen, der wie eine Eisenbahn gestaltet war. Besonders gut kam der Ort dabei aber nicht weg: „Für Bedazhausen is da Zug obgfahrn“ war darauf zu lesen.

Auffällig war, dass sehr viele Motti gesellschaftskritisch und politisch waren. Die Gemeinschaft Kollbach beispielsweise prangerte Steuerverschwendung an, und die Aktive Schule Petershausen sowie das Energieforum Petershausen kritisierten die Umweltverschmutzung und den CO2-Ausstoß. Sie machten beide Werbung für das Lastenfahrrad.

Die Damen von der Fair-Trade-Gemeinde-Gruppe wiederum hatten sich als Schokolade, Bananen und Kaffeepackungen verkleidet und riefen die Petershauer dazu auf, künftig fair gehandelte Waren zu kaufen.

Auch Bürgermeister Marcel Fath bekam sein Fett weg: Die Mitglieder des „Petershauser Haisls“ gingen als Sträflinge, ihr Handwagen trug den Titel „JVA Petershausen – BesOffener Vollzug“. Damit spielte die Gruppe auf die Klage von Fath gegen die Gemeinderätinnen Inge Dinauer und Lydia Thiel an. Slogans wie „Manche Dinge sind FATHal, man stürmt doch keinen Sitzungssaal. Wie das endet, ist doch klar, nämlich in der JVA“ oder „Erscheinst zur Sitzung aber nicht geladen, gibt’s vom Chef rINGE am Handgelenk zu tragen“ standen auf dem Wägelchen geschrieben.

Bunt, vielfältig und kreativ waren die Kostüme beim Petershauser Faschingszug. Japanische Geishas gab es genauso zu bewundern wie Königinnen, Agenten und Bienen. Die Petershauser Blaskapelle im Smiley-Outfit sorgte ganz vorn für die richtige Musik, die Teeniegarde Kammerberg-Fahrenzhausen begeisterte die Zuschauer immer wieder mit Tanzeinlagen.

Am Ende feierten alle Narren gemeinsam beim Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle. Besonders freuen konnten sich dabei der Bauwagen Pelka, die Feuerwehr Obermarbach sowie die Fair-Trade-Gemeinde-Damen: Sie waren die Gewinner bei der Getränkepreis-Verlosung.