Petershausener Turner vor dem Aus?

Die Turnabteilung des SV Petershausen steht vor unsicheren Zeiten. Man findet keinen neuen Vorstand.

Petershausen – Mit 564 Sportlern, darunter allein 340 Kindern und Jugendlichen, ist die Abteilung Turnen und Fitness die mitgliederstärkste im Sportverein Petershausen. Eine Sparte zudem, die sich dem Breitensport ohne Leistungszwang verschrieben hat und auf ein breites Bewegungsangebot für alle Generationen setzt.

Doch obwohl die Trainingsgruppen enormen Zulauf haben, gerade das Kinderturnen von Eltern geschätzt wird, steht die Abteilung nun vor einer ungewissen Zukunft. Möglicherweise droht das Aus. Denn der dreiköpfige Vorstand mit Vorsitzender Kathrin Czerny hat bereits im vorigen Jahr seinen Abschied für 2020 angekündigt.

Doch bei der Jahresversammlung konnte jetzt mangels Kandidaten kein neues Leitungsgremium gewählt werden. Einzig eine mögliche Nachfolgerin muss sich noch mit ihrer Familie besprechen, „sonst gibt es keinerlei Rückmeldungen“, erklärte Vorsitzende Czerny den 13 Mitgliedern im Sportheim.

Zweiter Anlauf am 30. September

Eine zweite Versammlung ist nun für den 30. September angesetzt. Bis dahin soll noch einmal intensiv die Werbetrommel gerührt werden. „Denn es ist mir ein Anliegen, das Angebot gerade für die Kinder zu erhalten.“

Während die Zukunft der Abteilung offen ist, verlief das vergangene Jahr unspektakulär. Natürlich waren auch die Aktivitäten der Turner durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Aber die Sportler können nun auf einer nagelneuen Laufbahn trainieren, die den Verein 150 000 Euro gekostet hat. Ein Ende April geplanter Sponsorenlauf, der zumindest einen kleinen Teil der Investitionskosten wieder hereinbringen sollte, musste allerdings wegen Corona ausfallen.

Offen ist derzeit, wie der Trainingsbetrieb im Herbst weitergeht. Die Ü-60 Gruppe sportelt im Freien und bleibt „so lange an der frischen Luft, wie es geht“, so Czerny.

Doch vor allem das beliebte Kinderturnen findet normalerweise in der Mehrzweckhalle statt. Ob die heuer zur Verfügung steht, ob ein leistungsfähiges Lüftungskonzept möglich ist, das gelte es mit dem Bürgermeister noch zu klären, informierte Czerny.

Die Mitglieder regten an zu überlegen, ob Bodenmatten beschafft werden können, um die Stockschützenhalle am Vereinsgelände zu nutzen. „Die hat wenigstens ein Dach und ist windgeschützt“, sagte ein Mitglied. Fürs Kinderturnen eignet sie sich aber nicht, weil keine Geräte vorhanden sind. Sollte die Schulturnhalle nicht genutzt werden können, muss kurzfristig eine Lösung gefunden werden. „Das steht und fällt dann mit den Übungsleitern“, so Czerny. Die erhalten rückwirkend zum Juli eine erhöhte Pauschale von 20 Euro, die Helferinnen beim Kinderturnen bekommen 6 Euro, das billigte die Versammlung einstimmig.

Blieb als offene Frage, wer Vorsitzende Kathrin Czerny, Desiree Lettmair (Stellvertreterin und Schriftführerin) und Susanne Haidn (Kasse) ablösen wird. Per Rundmail soll noch einmal Werbung gemacht werden. „Es ist gar nicht so viel Arbeit, weil wir im Gegensatz zu anderen Sportarten keinen Spielbetrieb haben“, appellierte Czerny.

Ob sich doch noch eine neue Abteilungsleitung findet, wird sich am Mittwoch, 30. September, bei der nächsten Wahl-Versammlung zeigen.