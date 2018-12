Gemeinderätin Inge Dinauer tritt zurück

Inge Dinauer scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Petershauser Gemeinderat aus.

Petershausen – Bereits in der Sitzung am kommenden Donnerstag (Beginn 19.30 Uhr) steht die Demission auf der Tagesordnung. Die parteilose Gemeinderätin reagiert damit auf die lang andauernden Querelen mit Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler).

„Mir ist das alles zuviel geworden: Beruf, Familie und der Stress im Gemeinderat“, so Dinauer, die seit 2013 amtiert und im vergangenen Jahr aus der Fraktion der Freien Wähler austrat – nicht zuletzt wegen des Bürgermeisters.

Ihrem Widersacher wird Dinauer in der kommenden Woche gleich zweimal begegnen, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag und bereits am Mittwoch vor dem Dachauer Amtsgericht. Denn dort findet wie berichtet der Prozess gegen sie wegen Hausfriedensbruchs statt. Zur Erinnerung: Dinauer hatte im Februar gemeinsam mit CSU-Gemeinderatskollegin Lydia Thiel ohne Einladung einen als „informellen Workshop“ überschriebenes Treffen im Rathaus besucht, bei dem es um ein großes Baugebiet im Ort ging. Fath hatte seine beiden Kolleginnen des Saales verwiesen, doch die beiden Frauen blieben sitzen. Das Verfahren gegen Thiel war im September durch Urteil eingestellt worden, nachdem Fath die Anzeige gegen sie zurückgezogen hatte. Dinauer hingegen muss vor den Richter treten, denn Fath blieb in ihrem Fall bislang unnachgiebig. Auch ein Begehr der CSU-Fraktion, einzulenken, konnte den Bürgermeister nicht erweichen.

„Wenn man Einzelkämpferin ist“, so Dinauer, „dann ist das sehr anstrengend, und es geht sehr viel Lebensqualität verloren. Familie und Gesundheit gehen da vor“, so die Architektin. Sie ziehe nun einen Schlussstrich unter die Gemeindepolitik – „ohne Wenn und Aber“.

Thomas Zimmerly