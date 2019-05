Petershauser Burschen gelingt Maibaumklau in letzter Sekunde

Im Örtchen Schidlambach war man sich am Montagabend schon sicher: Niemand, wirklich niemand wird den neuen Maibaum, so kurz vor dem Aufstellen, noch klauen. Tja, falsch gedacht. Denn die Burschen vom Bauwagen Petershausen nutzten die Unachtsamkeit der Maibaumbesitzer am frühen Dienstagmorgen eiskalt aus.

Als Alarmanlage taugen die Kühe eines Landwirts aus dem kleinen Örtchen Schidlambach in der Gemeinde Kirchdorf an der Amper (Kreis Freising) nicht wirklich gut: Das haben 25 Mitglieder des Bauwagens Petershausen jetzt eindrucksvoll bewiesen.

In einer Nacht- und Nebelaktion klauten sie am frühen Dienstagmorgen den Schidlambacher Maibaum aus dem Kuhstall. „Der Baum war unbewacht, wir mussten ihn nur aus dem Stall tragen“, erzählt Stefan Fischer (34), einer der Diebe. Die Dorfbewohner hatten wohl darauf gesetzt, dass die Kühe muhen würden, wenn jemand Fremdes in die Halle kommt. Doch das war ein Irrglaube: Nicht nur die Schidlambacher genossen eine erholsame Nacht, auch ihre Kühe waren tiefenentspannt – im Gegensatz zu den Petershausern.

Denn die schliefen schon seit Wochen nicht mehr gut. Als Maibaumklau-Experten haben sie den Ehrgeiz, jedes Jahr mindestens einen Coup zu landen. Doch das wird immer schwieriger: „Mit den modernen Hallen, den großen Maschinen und den Alarmanlagen sind die Bäume immer besser gesichert“, sagt Fischer. Für den Bauwagen sei es aber selbstverständlich, sich an den Maibaumklau-Ehrenkodex zu halten: Es wird nichts zerstört und wenn die Diebe erwischt werden, bringen sie den Baum wieder zurück.

Oft gelingt der Klau aber doch, wie jetzt in Schidlambach – auch dank guter Vorbereitung. „Wir führen mehrere Seiten lange Listen, in welchen Dörfern wann der Maibaum umgelegt wird“, verrät Fischer. Rund vier Wochen vor dem 1. Mai starten dann die Spionagetouren. „Wir wechseln uns ab, jede Nacht ist jemand unterwegs“, sagt Fischer. „Bis zu 200 Kilometer fahren wir an einem Tag ab!“

Auf einer dieser Touren wurde die Gruppe schließlich auch auf den unbewachten Baum in Schidlambach aufmerksam. Die Späher entdeckten den Baum am Sonntagnachmittag und kehrten abends noch einmal zurück, um die Situation in der Dunkelheit zu überprüfen. In der darauffolgenden Nacht griffen sie dann im Team von 25 Mann an. Die Kühe blieben ruhig, problemlos konnten sie das Stangerl über einen Acker schleppen, wo auf der anderen Seite schon ein Fahrzeug mit einem Maibaumtransportwagerl wartete. Rund 20 Kilometer sind es zwischen Schidlambach und Petershausen, der Transport verlief ohne Probleme.

Am nächsten Tag klingelte dann das Telefon: Eine Frau aus Schidlambach war in der Leitung und fragte nach den Baum. „Sie war sehr nett, es waren sehr schöne Verhandlungen“, berichtet Stefan Fischer. Als Auslöse einigte man sich schnell auf ein Grillfest für den Bauwagen, anschließend fuhren die Burschen den Baum zurück zu seinen Besitzern.

Nächstes Jahr wollen die Diebe übrigens wieder zuschlagen. Dann allerdings unter erschwerten Bedingungen: Petershausen bekommt 2020 selbst einen Maibaum – und der muss natürlich auch gut bewacht werden. Stefan Fischer aber ist sich sicher: „Wir schaffen das, trotz der Doppelbelastung!“