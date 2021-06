Petershauser Gartler stehen unter neuer Führung

Von Petra Schafflik schließen

Petershausen – Nicht wie üblich in eine Wirtsstube, sondern in den vereinseigenen Pflanzgarten hatte der Gartenbauverein am Sonntagvormittag zur Mitgliederversammlung geladen. Dieser idyllische Veranstaltungsort, wo dann 32 Mitglieder entspannt unter der schattigen Pergola saßen, kam so gut an, dass aus der Corona-Notlösung eine neue Tradition werden könnte.

Zusammengekommen waren die Gartler vor allem, um einen neuen Vorstand zu wählen. Denn Vorsitzender Martin Grandl, seit 2016 im Amt, legt seinen Posten nieder. „Weil ich einfach nicht mehr die Zeit finde, mich so zu engagieren, wie ich es gerne machen würde.“ Mit Grandl trat der gesamte Vorstand zurück, um den Weg frei zu machen für eine ordentliche Neuwahl der Führungsriege.

Doch für Kontinuität ist gesorgt: Neuer Vorsitzender ist der bisherige Stellvertreter Sven Zachmann, Schriftführer bleibt Ralf Schüpferling. Zwei neue Gesichter gibt es: Für Erich Kraus, seit 2007 Kassier, übernimmt nun Sascha Wanke die Finanzen, und Esther Weigand wird neue Stellvertreterin. Das einstimmig gewählte Vorstandsteam will fortsetzen, was bereits begonnen wurde: Eine behutsame Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Vereins orientiert an Interessen der Mitglieder und Themen der Zeit. Als Basis dient eine im vorigen Jahr durchgeführte Mitgliederbefragung, über die Ralf Schüpferling berichtete.

Schon das aktuelle Programm in Kooperation mit Bund Naturschutz und Aktiver Schule zeugt davon. „Einiges hat wegen Corona wieder nicht geklappt“, so Zachmann. Aber was möglich ist, soll durchgeführt werden. Wie etwa der „Marmeladen-Kurs“ im Herbst, da sich die Mitglieder in der Befragung explizit mehr Information zur Verwertung von Obst und Gemüse gewünscht hatten.

Mit aktuellen Themen will man auch neue Mitglieder gewinnen, da die momentan Aktiven vielfach schon älter sind, dem Verein Nachwuchs fehlt. Keine Petershauser Besonderheit, so Werner Gruber, Vorsitzender des Kreisverbands Dachau für Gartenbau und Landespflege. „Es ist nicht gerade der Renner, Mitglied im Gartenbauverein zu sein“, weiß Gruber. Dabei böten gerade die Gartenbauvereine genau das, was viele Bürger gerade in Corona-Zeiten stark nachgefragt haben, nämlich fachkundige Informationen rund ums Pflanzen, Pflegen und Ernten. Aber der Auftritt der Gartenbauvereine müsste aufgefrischt werden. „Tradition erhalten, aber neue Farbe in den Verein bekommen“, so formuliert es Sven Zachmann. Das Leitungsteam in Petershausen will auch über einen neuen Vereinsnamen nachdenken. Kein ungewöhnlicher Gedanke, es wäre dann der fünfte Name des Vereins.

Was Veranstaltungen betrifft, bleibt Vereinschef Zachmann vorsichtig optimistisch: Das Sommerfest am letzten Juni-Sonntag war den Verantwortlichen noch zu riskant, „aber das Apfelfest im Oktober kriegen wir hoffentlich hin“. Unabhängig von Terminen steht den Mitgliedern der Pflanzgarten Entspannen offen, so Zachmann. „Kommt einfach vorbei und genießt die Ruhe.“ PETRA SCHAFFLIK