Kindergarten in Petershausen wird teurer als gedacht

Steigende Holzpreise haben Auswirkung auf Kita-Neubau in Petershausen

von Petra Schafflik schließen

Wenn aktuell weltweit die Holzpreise durch die Decke gehen, ist es kein Wunder, dass auch der als Holzbau geplante Kindergarten-Neubau in Petershausen mit einer Steigerung von 13,7 Prozent deutlich teurer wird als kalkuliert.

Petershausen – Petershausens Bürgermeister Marcel Fath hatte keine guten Nachrichten für die Gemeinderäte. Der geplante neue Kindergarten wird teurer als geplant. Eine Entwicklung, die sogar einen Nachtragshaushalt notwendig machen wird, wie Fath (FW) im Bauausschuss ankündigte.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Rathauschef im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten eine hohe Kostenüberschreitung beim Kita-Projekt bestätigt. „Aber es sieht noch schlimmer aus als befürchtet“, so Fath im Ausschuss.

Dort präsentierte Architekt Matthias Marschner vom Münchner Büro Hirner und Riehl die aktuelle Kostensituation mit dem Fazit: Die Kalkulation wird um knapp eine Million Euro überschritten; der 2019 noch mit 6,8 Millionen Euro vorausberechnete Neubau wird rund 7,7 Millionen kosten.

Alle großen Gewerbe sind vergeben

Immerhin: Mit weiteren großen Überraschungen rechnet der Planer nicht, „denn alle großen Gewerke sind vergeben“, die Handwerker an ihre Angebotspreise gebunden. Architekt Marschner war seine Rolle als Überbringer der schlechten Nachricht sichtlich unangenehm. „Ich bin hier nicht gerne“, so der Fachmann. Um die Entwicklung zu erläutern, präsentierte er den Gemeinderäten Vergleichszahlen: Für ein ähnliches Kita-Projekt in Walpertskirchen hätte das Planungsbüro Angebote im Oktober 2020 erhalten, die Ausschreibung in Petershausen lief im November 2020. In diesem einen Monat sind die Materialkosten in den Angeboten der Zimmerer um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen. Die Auftragssumme allein für dieses Gewerk beträgt in Petershausen nun statt der kalkulierten 1,8 Millionen Euro tatsächlich 2,3 Millionen Euro, ein Preisanstieg von 30 Prozent.

Wir werden da mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro rausgehen.

Da er sich in der Planungsphase für die Holzbauweise „für ein ökologisches Haus mit allem Pipapo“ ausgesprochen habe, sei er durchaus bereit, Selbstkritik zu üben, so der Bürgermeister. „Aber heute sind wir schlauer.“

Noch bei der Auftragsvergabe der Zimmererarbeiten habe der Gemeinderat auch überlegt, das Projekt zu stoppen und zu schieben, sich dann aber doch für die sofortige Umsetzung entschieden, erinnerte Fath. Vielleicht kein Fehler, denn wie sich die Preise in der Baubranche entwickeln, ist nicht absehbar.

Allerdings: Eine nur um wenige Wochen frühere Ausschreibung hätte wohl günstigere Preise erbracht. Der Gemeinderat müsse sich da nichts vorwerfen lassen, so Bürgermeister Fath. Denn tatsächlich wurde der Bauantrag im Februar 2020 vom Gremium verabschiedet und umgehend im Landratsamt eingereicht. Erst im November sei aber dort die Genehmigung erfolgt. „Das ist der Punkt, der Zeit gekostet hat“, sagte Fath.

Grundsätzliche Zweifel an der Kostenkalkulation des Planers äußerte Stefan Ebener (CSU), selbst Bauingenieur: „Die wirklichen Preissteigerungen kommen erst jetzt.“ Die avisierte Mehrung von gut 900 000 Euro wird aus Sicht von Ebner nicht ausreichen. „Wir werden da mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro rausgehen.“ Gerade Trockenbau und Estrich, die noch zu vergeben sind, „ziehen aktuell an“.

„Unsere Kalkulationen haben in der Vergangenheit stets gestimmt“, erwiderte der Architekt. So eine Situation, wie sie die Baubranche aktuell erlebe, sei „für uns völliges Neuland“.

Klar ist aber schon jetzt, dass die Gemeinde einen Nachtragshaushalt wird verabschieden müssen, kündigte Fath an. Denn auch wenn die Baupreise auf breiter Front anziehen, „die öffentlichen Zuschüsse steigen nicht“.

Immerhin eine gute Nachricht hatte der Architekt: „Wir liegen gut im Zeitplan.“ Allerdings wird gerade erst die Bodenplatte betoniert, die meisten Gewerke kommen noch. Ob der Bezugstermin zu halten ist, bleibt offen. Wenn alles gut läuft, könnte der Bau im September 2022 zum Start des Kindergartenjahrs bezugsfertig sein.