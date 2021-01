Petershauser Wehr im Corona-Modus

Petershausen – Auch in Zeiten der Pandemie ereignen sich Unfälle, entstehen Brände, läuft irgendwo Öl aus oder herabgestürzte Äste blockieren eine Fahrbahn. Da ist es gut zu wissen, dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht beeinträchtigt wird von Corona.

Eher im Gegenteil, wie Stefan Schneider, Kommandant der Petershauser Feuerwehr, berichtet. „Die Tagesalarmsicherheit ist mehr als 100 Prozent, weil viele im Homeoffice arbeiten und so tagsüber einsatzbereit sind.“ Da könne es schon passieren, dass bei Alarm ein Helfer zum Feuerwehrhaus eile, dort aber schon alle Einsatzfahrzeuge besetzt sind.

Wobei auch die Zahl der Einsätze zurückgegangen sei. In diesem Jahr mussten die ehrenamtlichen Retter bisher nur zweimal ausrücken. Vielleicht auch, spekuliert Schneider, weil mit der Ausgangssperre weniger Menschen unterwegs sind.

Damit aber im Ernstfall dann alle Handgriffe sitzen, wird bei der Feuerwehr regelmäßig geübt. Die Theorieschulungen hat man coronabedingt ins Netz verlegt. „Das funktioniert wunderbar und ist vom Fachlichen her kein Problem.“ Auch bei der Grundausbildung für neue Feuerwehrleute laufe „alles online“, sagt der Kommandant. Damit gebe es gute Erfahrungen, manches könnte auch nach Corona beibehalten werden. Bei praktischen Übungen trifft sich das Team mit FFP2-Maske und nur in Gruppenstärke, also neun Personen.

Stillstand herrschte dagegen bei der Mitgliederwerbung. Für die Jugend gibt es traditionell einen Aktionstag, der 2020 natürlich ausgefallen ist. „Wir hoffen jetzt auf dieses Jahr.“ Bleibt das Vereinsleben, der gesellschaftliche Aspekt, der natürlich im Moment fehlt. „Daran können wir nicht viel ändern, das liegt komplett auf Eis.“

Bei allen Einschränkungen gibt es für die Petershauser Feuerwehr auch Grund für Optimismus: Die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus, das am Ortsausgang Richtung Indersdorf gerade entsteht, laufen nach Plan. „Die Baugrube wird gerade ausgehoben, die Sauberkeitsschicht aufgebracht.“ Auch die Drehleiter, die für die Petershauser Feuerwehr angeschafft wird, werde gerade beim Hersteller konzipiert und im kommenden Jahr ausgeliefert. Dann soll auch die neue Feuerwache fertig sein. Sofern alles klappt, wird 2022 somit ein rundherum erfreuliches Jahr für die Feuerwehr. PETRA SCHAFFLIK