Zeitmaschinen und Zeitmesser: Petershauser Schüler nehmen sich in der Ackerwoche die Zeit vor

Von: Petra Schafflik

Die Schüler tauschten sich im Freien auf dem Schulacker über ihre Ideen aus. © Petra Schafflik

Zeit – was ist das eigentlich? Wie wird sie gemessen? Wie haben Menschen früher ihre Zeit eingeteilt? Diese und viele weitere Aspekte des komplexen Begriffs haben die Schüler der Aktiven Schule Petershausen jetzt erforscht. Und das auf ganz besondere Weise: Unter freiem Himmel auf dem Areal des Schulackers hat die gesamte Schule eine Woche lang studiert, gelernt und gebastelt.

Petershausen – Die landwirtschaftliche Fläche am Maxhof bei Jetzendorf wird von den Schülern übers Jahr an einem festen „Draußentag“ bewirtschaftet. Doch jetzt in der „Ackerwoche“ ging es nicht ums Säen und Ernten. Vielmehr arbeiteten in diesem besonderen Projekt alle Kinder und Jugendlichen der ersten bis zehnten Jahrgangsstufe in altersgemischten Gruppen zusammen an einem Thema.

Wissensvermittlung und Gemeinschaft bei den Ackerwochen in Petershausen

Ziel des Vorhabens, das heuer zum dritten Mal durchgeführt wurde, ist nicht nur Wissensvermittlung in einem ungewöhnlichen Umfeld. „Wir wollen auch Groß und Klein verknüpfen, Gemeinschaft schaffen und stärken“, erklärt Lernbegleiterin Evi Woitke, die heuer die Ackerwoche organisiert hat.

Texte, Gebasteltes und Diskussionen zum Thema Zeit

In einem Zelt, das wegen der unsicheren Witterung aufgestellt wurde, sitzt eine Handvoll junger Leute konzentriert über Block oder Heft und schreibt. Hin und wieder tauschen sich die Jugendlichen leise aus, dann wird weitergearbeitet. „Wie könntest Du deinen Tagesablauf einteilen, wenn es keine Zeitmessung gäbe?“ Zu dieser Frage entstehen gerade Texte.

Derweil sitzt eine andere Gruppe unter einem Sonnensegel im Kreis und präsentiert Modelle einer Zeitmaschine, die am Vortag aus Pappröhren, Holz, Draht und anderem Bastelmaterial gebaut wurden. Nun sprechen die jungen Leute darüber, in welche Epoche sie gerne reisen würden, und warum. Die Zeit der Dinosaurier würde einen Jungen interessieren. „Denn man weiß heute noch nicht genau, warum sie ausgestorben sind.“ Gerne würde er das entscheidende Phänomen persönlich erforschen. „Dann würde ich mich rechtzeitig zurückbeamen, aber das Wissen und vielleicht auch Pflanzen und kleinere Tiere mitnehmen.“ Andere würden lieber in die Zukunft reisen oder die Steinzeit erkunden.

Wie das Phänomen der Zeit in der Kunst dargestellt wird, darüber haben andere Schüler recherchiert, diskutiert und selbst kreativ gearbeitet. Auch alternative Zeitmesser wurden gebaut – von der Sanduhr über die weniger bekannte Stundenkerze bis zum Ewigen Kalender.

Eigene Kochgruppe sorgt für die Verpflegung am Lagerfeuer

Die Schultage an der Aktiven Schule gingen auch in der Ackerwoche bis in den Nachmittag, ums Mittagessen kümmerte sich eine engagierte „Kochgruppe“. „Wir haben überlegt, was sich auf dem Lagerfeuer zubereiten lässt“, erzählt eine Schülerin.

Am letzten Tag ging es schließlich in großer Runde noch ans Präsentieren der Ergebnisse, dann gingen alle in die Pfingstferien – mit ganz viel Zeit.