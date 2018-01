Zweites Gleis in weiter Ferne

Die S-Bahn-Strecke zwischen Dachau und Petershausen soll um ein zweites Gleis erweitert werden. Dieser Ausbau ist Grundvoraussetzung für eine Taktverbesserung der S2-Linie. Die genauen Kosten des Projekts sind noch nicht bekannt.

Petershausen – Im Moment wird dazu eine Machbarkeitsstudie vorbereitet. Einen Terminplan gibt es aber noch nicht. Dies geht aus einer neuen Internetseite der Bahn (www.bahnausbau-muenchen.de) hervor, wo alle aktuellen und zukünftigen Bauvorhaben im Münchner Raum aufgeführt werden. In einem Drei-Phasen-Programm von Verkehrsminister Joachim Herrmann wird mit einer Umsetzung des Projekts nicht vor der Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke gerechnet.

Die Arbeiten an der Bahnstrecke Petershausen-Ingolstadt befinden sich hingegen in ihren letzten Zügen. Durch den Ausbau der Strecke konnte die Geschwindigkeit der Züge im Abschnitt Petershausen-Rohrbach auf 190 Stundenkilometer erhöht und so die Kapazität der Strecke gesteigert werden. In der Summe kosteten die Maßnahmen 234 Millionen Euro, die komplett von der Deutsche Bahn AG getragen wurden. tb