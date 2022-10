Solarförderung in Petershausen umstritten

Von: Petra Schafflik

Teilen

Grüne Energie, sprich Sonnenstrom, soll bezuschusst werden. Auch in Privathaushalten. Die Richtlinien sollen laut Petershauser Gemeinderat aber konkretisiert werden.

Petershausen – Schon im August hat der Petershauser Gemeinderat auf Antrag der Grünen entschieden, Bürger bei der Installation von privaten Solaranlagen finanziell zu unterstützen. Konkret sollen für Dach-Photovoltaik-Anlagen 100 Euro pro Kilowatt Peak und maximal 1000 Euro fließen, für Balkonkraftwerke werden pauschal 60 Euro ausgereicht. Insgesamt wird ein Fördertopf von 30 000 Euro, befristet auf zwei Jahre, eingerichtet. Weil so ein Zuschuss aber auch eine rechtliche Grundlage braucht, hat der Gemeinderat jetzt eine entsprechende Förderrichtlinie beschlossen, die am 1. Oktober in Kraft trat.

Alle Informationen und auch das Antragsformular werden in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Gemeinde bereitgestellt.

Unterstützt wird das neue Förderprogramm allerdings nicht von allen Gemeinderäten. Schon beim Grundsatzbeschluss im August gab es nicht nur Bedenken der Verwaltung, sondern auch Gegenstimmen aus den Reihen der Freien Wähler und der SPD. Bei der Beratung zur Förderrichtlinie gab es jetzt erneut grundsätzliche Kritik.

Solarförderung für private Anlagen ist in Petershausen umstritten © Marktgemeinde

Geld wird auch für andere Dinge benötigt

Bürgermeister Marcel Fath (FW), der in der Augustsitzung nicht teilgenommen hatte, findet zwar eine Förderung von Balkonkraftwerken in Ordnung. Allerdings unterstütze er nicht, dass die Gemeinde per Förderprogramm „Privatpersonen, die Mietwohnungsbau betreiben, noch 1000 Euro zu ihrer Rendite beisteuert.“

Auch FW-Fraktionsvorsitzende Margarete Scherbaum will Gemeindegelder nicht für eine Solarförderung ausgeben. Das Geld werde dringender für andere Dinge benötigt. Doch Wolfgang Stadler (SPD), der als zweiter Bürgermeister die August-Sitzung geleitet hatte, erinnerte die Kritiker daran, dass die Solarförderung an sich längst beschlossen sei, es jetzt allein um die Förderrichtlinie gehe. Gleichzeitig mahnte er, einmal getroffene Entscheidungen nicht erneut in Frage zu stellen. „Ich war damals auch dagegen, aber ich akzeptiere den Beschluss.“

Um den Gemeindeetat zu entlasten, schlug Gerhard Weber (CSU) vor, die neue Solarförderung vom Kommunalunternehmen (KUP) übernehmen zu lassen. Denn diese Tochtergesellschaft der Gemeinde, die unter anderem in erneuerbare Energien investiert, habe mit ihren Beteiligungen an diversen Freiflächen-Solaranlagen „jetzt sicher Einnahmen wie noch nie“. Diese Option soll geprüft werden, ist aber für das aktuelle Förderprogramm zu kurzfristig.

Schließlich wurde die Förderrichtlinie mehrheitlich vom Gemeinderat gebilligt, mit Nein stimmten Bürgermeister Marcel Fath (FW), Bernhard Franke (SPD) und Margarete Scherbaum (FW).

PETRA SCHAFFLIK