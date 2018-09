270 neue P&R-Plätze für Petershausen

Auf die Parkplätze, fertig, los: Petershausen bekommt 270 neue Park and Ride Plätze. Jetzt war der Spatenstich für das Projekt, für das es mehr überregionale Zuschüsse gibt als bisher üblich.

Petershausen – Mit dem obligatorischen Spatenstich eröffneten am Montag Vertreter aus Politik, Kommunalunternehmen und ausführender Baufirma die Baustelle zur Erweiterung der P&R-Plätze am S-Bahnhof in Petershausen. Bis zum Frühjahr soll die Baustelle eingerichtet sein, dann beginnen die Bauarbeiten, die vor dem nächsten Winter fertig sein sollen.

1030 Parkplätze an der S-Bahn gibt es bisher, nächstes Jahr sollen es dann rund 1300 werden. Die erste Idee zur Parkplatzerweiterung stammt aus dem Jahr 2013. „Daran sieht man, dass man solche Projekte nicht früh genug auf den Weg bringen kann, denn Planungs- und Genehmigungsphasen ziehen sich hin“, meinte Bürgermeister Marcel Fath in seinem Grußwort.

Später ergänzte er, dass bei solchen Projekten auch der Grunderwerb regelmäßig eine große Hürde sei. So wie aktuell beim Projekt Umgehungsstraße, die nach bisherigen Plänen direkt an den neuen Parkplätzen vorbeiführen soll. Den Kostenanteil, den das Kommunalunternehmen Petershausen (KUP) zu tragen habe, schätzt er auf 10 Prozent der Gesamtkosten. Von diesen übernimmt der Freistaat 732 000 Euro, der Rest kommt von der Stadt München.

Bayerns Verkehrsstaatssekretär Josef Zellmeier meinte in seiner Rede: „Um den ÖPNV optimal nutzen zu können, brauchen die Menschen an vielen Orten das Auto. P&R-Anlagen helfen dabei, beide Transportmittel miteinander zu kombinieren. Wir brauchen somit deutlich mehr Parkplätze an den Bahnhöfen im MVV-Raum. Hierfür hat die Staatsregierung Sonderfördermittel zur Verfügung gestellt.“

Die Gemeinde Petershausen erhält 732 000 Euro – das sind gut 275 000 Euro mehr als bislang üblich. Denn aus dem bayerischen Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung stehen zusätzliche Mittel zur Verfügung. Zellmeier möchte so noch mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV motivieren: „Auch als Beitrag zur Luftreinhaltung in München brauchen wir einen attraktiven Nahverkehr. In den nächsten fünf Jahren investieren wir hier deshalb über zwei Milliarden Euro.“

Von der Erweiterung der P&R-Anlage in Petershausen profitieren nicht nur die Petershausener selbst. Viele Nutzer kommen aus dem gesamten Landkreis Dachau sowie aus den Landkreisen Pfaffenhofen, Freising, Neuburg-Schrobenhausen und sogar Aichach-Friedberg.

Mit dem Programm „Bahnausbau Region München“ wird die Staatsregierung den ÖPNV weiter fördern, damit künftig noch mehr Taktverbesserungen möglich werden.

Gottfired Möckl