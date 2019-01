Die Schwarzen wollen grüner werden

Die Umfragewerte der CSU befinden sich weiter im Sinkflug: Mit 35 Prozent liegen sie derzeit sogar unter dem Landtagswahl-Ergebnis von 37,2 Prozent. Die großen Gewinner bleiben die Grünen – und mit deren Themen muss sich auch Staatskanzleileiter Florian Herrmann (CSU) auseinandersetzen: Beim Empfang der Petershauser CSU sprach er über den Klimawandel und den Patriotismus in der EU. Zur Politikverdrossenheit in der Gesellschaft sagte er: „Die Politik muss die Leute ernst nehmen und mit ihnen diskutieren!“

Vor rund 40 Bürgern im Landgasthof Ostermair Kollbach schaute der Stimmkreisabgeordnete aus Freising auf das vergangene Jahr zurück und ließ die CSU-Wahlschlappe hinter sich: „Es war ein anstrengendes Jahr, aber Ende gut, alles gut“, bilanzierte er.

Auch die Petershauser CSU-Ortsvorsitzende und Gemeinderätin Hilde Weßner will 2019 positiv angehen und gab einige Tipps, damit sich das Glücksgefühl einstellt.

Die Glücksfaktoren Bildung, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Demokratie seien in Deutschland schon vorhanden – im Gegensatz etwa zu Indien oder einigen Bundesstaaten in den USA. Aber alles zu haben, sei derzeit vielleicht auch das Problem: Einige Bürger würden immer mehr zu „Couch-Demokraten“. Weßner appellierte daher: „Mischt’s euch ein, rafft’s euch ein bissl auf!“

Politische Meinungsverschiedenheiten gebe es derzeit schließlich genug – unter anderem zu Europa, sagte Florian Herrmann. Er ist auch Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien und hielt daher auch ein Plädoyer für den Staatenverbund: „Wir müssen es gegen die Nationalisten und Populisten verteidigen.“ Auf der ganzen Welt beobachte er mit Donald Trump, Wladimir Putin und „auch der AfD bei uns“ eine Tendenz zur Abschottung – die sei aber der falsche Weg: „Natürlich darf man gerne Deutscher sein, der deutschen Nationalmannschaft zujubeln – wenn sie mal gewinnt. Aber es darf kein übersteigerter Patriotismus werden!“ Vielmehr müssten die EU-Staaten gemeinsam anpacken: „gegen internationalen Terrorismus und Cybercrime“, „das Abschmelzen der Polkappen“ oder um „Risiken der Digitalisierung“ anzugehen. Ein Beispiel dafür sei der kürzliche Hackerangriff auf zahlreiche Politiker und Prominente. Außerdem betonte Herrmann: „Die Flüchtlingsproblematik kann Bayern nicht alleine lösen.“

Doch der EU fehle es oft an Rückgrat, so Herrmann – und nicht nur ihr. Es gebe viele Bürger, die kein Vertrauen mehr in die Politik haben, sagte eine CSU-Gemeinderätin aus Weichs, Birgit Singer, in der anschließenden Diskussion: „Die Leute verstehen doch die ganzen Inhalte nicht mehr“, kritisierte sie. Und: „Wenn ein Politiker heute was falsch macht, dann wird er fertig gemacht, niemand steht mehr hinter ihm.“

Kritik gab es auch für das geplante Baugebiet Rosenstraße in Petershausen, in dem mehrgeschossige Gebäude geplant sind. Dazu sagte Herrmann: „In Petershausen kann man doch kein Hochhaus bauen!“ Dritter Bürgermeister Josef Gerer sah das ähnlich. Außerdem will sich Gerer vor allem für Radwege um Petershausen einsetzen, doch dies scheitere oft an den Grundstückseigentümern. Trotzdem ist er überzeugt: „Die Zukunft ist das Elektrofahrrad!“ Fazit: Die CSU will grüner werden.