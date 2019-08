Staatsstraße von Petershausen nach Hohenkammer: Bürgerinitiave macht Druck

Seit Jahrzehnten diskutieren Politik und Bürger über den Ausbau der Staatsstraße von Petershausen über Glonnbercha nach Hohenkammer. Jetzt macht eine Bürgerinitiative Druck – und setzt sich insbesondere für einen Radweg ein.

Die Freisinger Straße ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Sorgenkind: Sie ist eng und kurvig, sodass entgegenkommende Fahrzeuge kaum aneinander vorbeikommen. Der Belag bröckelt an vielen Stellen und müsste dringend erneuert werden. Besonders gefährdet sind Fußgänger und Radfahrer. Denn sie müssen sich mit den Autofahrern und Lkw-Lenkern die ohnehin schon viel zu enge Fahrbahn teilen. Und das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Eine Initiative von Bürgern aus Glonnbercha will jetzt endlich Taten sehen. Sie hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben rund 1000 Unterschriften gesammelt, mit denen sich Anwohner aus Petershausen, Glonnbercha und Mühldorf für einen Geh- und Radweg bis nach Hohenkammer aussprechen.

„Wir haben die Initiative in die Hand genommen und versuchen jetzt, auf die Behörden Druck zu machen, damit es weitergeht“, erzählt Dieter Lange im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. Er ist Anwohner von Glonnbercha und einer der Initiatoren. Lange und seine Mitstreiter sind von Tür zu Tür gegangen, haben Flyer in die Briefkästen geworfen und sogar in Hohenkammer Unterschriften gesammelt. In Petershausen wurden sie von der Bürgerwerkstatt Mobilität, der Agenda21-Gruppe und dem Gewerbeverein unterstützt.

Dabei wurde schnell klar, dass sie mit ihrer Forderung nach einem Geh- und Radweg auf der Freisinger Straße offene Türen einrennen. „Da sind wir auf rasante Zustimmung gestoßen. Ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt haben, es sei allerhöchste Zeit, dass da was gemacht wird“, berichtet Dieter Lange.

Ein erstes Ergebnis war ein Ortstermin am 18. Juni, der vor allem auf den CSU-Bürgermeisterkandidaten Günter Fuchs zurückgeht (wir berichteten). Gemeinsam mit seinen Parteikollegen, dem örtlichen Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath und dem Vorsitzenden des Landtags-Haushaltsausschusses, Josef Zellmeier, versprach Fuchs Unterstützung für einen Ausbau der Staatsstraße.

Dieter Lange ist allerdings im nachhinein nicht ganz glücklich mit dem Termin. Die Einladung sei recht kurzfristig erfolgt, sodass Petershausens Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler) nur kurz dabei sein konnte. Auch Fuchs’ anschließende Äußerungen über das „perfekte Zusammenspiel der verschiedenen politischen Ebenen innerhalb der CSU“ gab dem Ganzen „ein Geschmäckle von Wahlkampf“, wie Lange zugibt.

Immerhin hat der Ortstermin offenbar geholfen, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Auch die hohe Zahl der Unterschriften, die in kurzer Zeit zusammengekommen sind, hat sich bis zum Staatlichen Bauamt Freising herumgesprochen. Die dort zuständige Sachbearbeiterin, Sylvia Pfister, und Barbara Mayr von der Planungsabteilung haben jetzt drei Vertreter der Radweg-Gruppe empfangen. Bei der Übergabe der Unterschriftenlisten haben sie über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten diskutiert.

Dreh- und Angelpunkt ist nach wie vor der nötige Erwerb von Grundstücken, um die Straße verbreitern zu können. Insbesondere ein Landwirt war bisher nicht bereit, die Flächen südlich der Staatsstraße zu verkaufen. Diese Variante hätte aber unter anderem den Vorteil, dass man an einen bereits bestehenden, etwa 250 Meter langen Radweg entlang der Wendelsteinsiedlung andocken könnte. Nach einer Einigung sieht es aber bisher nicht aus. Der Landwirt befürwortet zwar den Radweg, sieht aber offenbar die angebotenen Ausgleichsflächen als nicht gleichwertig an.

Wahrscheinlicher ist daher die mittlerweile ins Spiel gebrachte „Nordvariante“ (wir berichteten). Der Geh- und Radweg könnte dann nördlich der bestehenden Straße angelegt werden. Dort sind nach Aussage der Bürgerinitiative die Grundstückseigentümer schon eher bereit, ihre Flächen zu veräußern. Allerdings gibt es für diese Option bisher keine Planung.

Die Initiative bringt noch eine dritte Möglichkeit ins Spiel: die Fahrstraße soll zirka zwei bis drei Meter nach Norden verschoben und der Radweg auf der bestehenden Trasse angelegt werden. Das hätte aus ihrer Sicht zwei Vorteile: Der Radweg könnte an den bestehenden Weg in der Wendelsteinsiedlung angeschlossen werden, und die Fahrbahn würde einen komplett neuen Belag erhalten.

Und das ist aus Sicht der Bürgerinitiative auch dringend notwendig. Die bisherige Straße sei „nach alter Väter Sitte“ gebaut worden, meint Dieter Lange. Vor Jahrzehnten habe man den alten Schotterweg einfach mit Teer überzogen, und das mache sich heute durch Straßenschäden wie Verformungen und Wellen im Asphalt bemerkbar. Es sei also an der Zeit, die Fahrstraße von Grund auf zu erneuern.

Mit dieser Forderung stoßen sie allerdings beim Staatlichen Bauamt auf Widerspruch. Sylvia Pfister verweist auf die hohen Kosten, da der Boden aufwändig abgetragen und neu befestigt werden müsste.

Bis zum Spätsommer wird zunächst eine Unfallkommission den möglichen Radwegverlauf untersuchen und beurteilen. Ob es dann zügig mit der Planung weitergeht, ist noch offen. Für Dieter Lange und seine Mitstreiter kann es nicht schnell genug gehen. Falls das Projekt wieder ins Stocken gerät, könnte sich die Bürgerinitiative auch Radldemos vorstellen. „Und wenn wir es bis in die Tagesschau schaffen müssten“, meint Dieter Lange schmunzelnd. Oliver Gierens