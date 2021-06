Schneider behält das Kommando, Heckmeier ist neuer Vize

Neuwahl bei der Freiwilligen Feuerwehr Petershausen

von Petra Schafflik

Petershausen – Trotz 30 Grad Hitze strömten am Mittwochabend 57 Aktive der Petershausener Feuerwehr in die Mehrzweckhalle, um ihre Kommandanten zu wählen. Die Wahl wäre turnusgemäß schon 2020 dran gewesen, wegen der Pandemie hatte es aber einen Aufschub gegeben. Kommandant Stefan Schneider, seit 1996 und damit seit 25 Jahren im Amt, wurde mit 52 Stimmen bestätigt.

Als Stellvertreter bewarben sich neben dem bisherigen Amtsinhaber Jürgen Junghans auch Werner Heckmeier und Stephan Mühe. Nachdem keiner der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen erhielt, mussten die Feuerwehrleute zu einer Stichwahl zwischen Heckmeier und Mühe antreten. Also hieß es: Erneut Stimmzettel holen, in einer aus Turnmatten improvisierten Wahlkabine ausfüllen, in der Urne versenken – die Formalien einer Kommandantenwahl sind strikt. Gewählt wurde mit 33 Stimmen Werner Heckmeier, bisher als Gerätewart und Zugführer bei der Petershausener Wehr aktiv.

„Es ist eher ungewöhnlich, dass es drei Kandidaten gibt, so viel Engagement zeichnet die Petershausener Feuerwehr aus“, sagte Bürgermeister Marcel Fath, der als Wahlleiter tätig war. Auch Kreisbrandinspektor Georg Reischl lobte in einem Grußwort das Engagement.

Kommandant Stefan Schneider richtete an Jürgen Junghans, der 19 Jahre zweiter Kommandant war, seinen persönlichen Dank für die gute Zusammenarbeit als Kommandant. „Doch die Zusammenarbeit wird nicht aufhören, künftig halt auf einem anderen Posten.“

Mit der neuen Drehleiter, die den Fuhrpark der Wehr bekanntlich künftig erweitern wird, „kommen neue Einsatzherausforderungen auf uns zu“, sagte Schneider. Mit der engagierten und aktiven Mannschaft müsse sich die Petershausener Feuerwehr aber nicht verstecken. Davon zeuge auch die zahlreiche Teilnahme an der Wahl. Das Miteinander ist in einer ehrenamtlichen Hilfsorganisation wie der Feuerwehr entscheidend, betonte Schneider. „Ein Kommandant ohne Mannschaft ist gar nichts.“ PETRA SCHAFFLIK