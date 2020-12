Bücherschrank im Schuldurchgang: Stoff für Petershauser Leseratten jeden Alters

Bücherei startet bald Abhol-Aktion

von Petra Schafflik schließen

Einen öffentlich zugänglichen Bücherschrank, aus dem sich Bürger Lektüre mitnehmen oder ausgelesene Werke einstellen können, das möchte die Agenda-21-Gruppe Petershausen schon länger im Ort installieren. Doch was bisher an einem geeigneten Standort scheiterte, ging nun ganz schnell: Seit Mittwoch steht ein dezent bemalter Stahlschrank im überdachten Durchgang der Schule am Pfarrangerweg. In seinem knallrot lackierten Innenleben präsentiert er Lesestoff für alle Altersgruppen.