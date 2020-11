Stoppt die Gewalt an Frauen!

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen stieß auch in Petershausen auf Resonanz. es fand eine Demo statt.

Petershausen – „Frei leben ohne Gewalt“ steht auf dem großen Plakat am Pertrichplatz. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben die Petershausener Grünen am Mittwochabend zu einer Demonstration eingeladen.

Trotz winterlicher Temperaturen folgten dem Aufruf nicht nur Aktive der örtlichen Umweltpartei. Auch einige Bürger unterstützten die Aktion, darunter eine Gruppe junger Leute, die mit Jugendarbeiter Olaf Schräder kam. „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen“, betonte Grünen-Gemeinderätin Susanne Strauß, die in einer kurzen Rede die vielen Facetten physischer und psychischer Gewalt schilderte, der Frauen tagtäglich ausgesetzt sind.

Sie sprach von verbalen Drohungen und Hassreden, sexueller Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz. Ein jüngeres Phänomen sei digitale Gewalt, die rund um die Uhr ein Riesenpublikum erreiche. Aber gerade auch zu Hause, im engsten Familienkreis sind viele Frauen Gewalt vor allem durch ihre Lebenspartner ausgesetzt. „Dabei sollte doch gerade die eigene Wohnung, das Zuhause ein sicherer Ort sein.“ Doch für Opfer häuslicher Gewalt treffe das leider nicht zu.

Viele der misshandelten Frauen würden aus Scham keine Hilfe suchen. „Aber ein Opfer ist niemals schuld, wir müssen diese Scham von den Opfern nehmen und ihnen Hilfsangebote aufzeigen“, appellierte Strauß. Vor allem gelte es, auf diese Gewalt aufmerksam zu machen, „die so nah ist und so gut versteckt.“

Auf die Gefahr, dass die häusliche Gewalt in der aktuellen Corona-Pandemie noch ansteigen könnte, machte Alexander Heisler, Grünen-Kreissprecher und Petershauser Gemeinderat, aufmerksam. Schon vor Corona seien die Zahlen alarmierend gewesen. Jetzt aber würden sich, so die Einschätzung von Fachleuten, viele Betroffene nicht trauen, Hilfe zu suchen. Heisler plädierte für mehr Unterstützung und mehr Engagement in der Gewaltprävention.

Auch wenn sich in den vergangenen Jahren vieles verbessert habe, etwa auch im Strafrecht, gebe es weiteren Handlungsbedarf. So fehlten nach wie vor Schutzplätze in Frauenhäusern, nicht alle Frauen, die einen sicheren Ort benötigen, kommen auch unter. Deshalb, so Heisler, „müssen wir noch aktiver und konsequenter gegen Gewalt an Frauen vorgehen.“ Ein erster Schritt dazu ist auch die Information. Deshalb lagen bei der Demo auch Flyer mit Hinweisen auf, wo Betroffene im Landkreis Hilfe und Unterstützung erhalten können.

Petra Schafflik