Inge Dinauer nimmt traurig Abschied

Schon lange gibt es Querelen zwischen Gemeinderätin Inge Dinauer und Petershausens Bürgermeister Marcel Fath. Jetzt hat Dinauer ihr Abschiedsschreiben eingereicht. Der Gemeinderat beschloss, sie vom Amt zu entbinden, ihr Posten wurde neu besetzt.

Petershausen – Inge Dinauer verabschiedete sich mit traurigen Worten aus dem Gemeinderat Petershausen. Wie berichtet, kündigte sie an, freiwillig aus dem Gremium auszuscheiden: „Was meine Familie gerade durchmacht, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Aus diesem Grund möchte ich den Gemeinderat verlassen“, teilte sie in einem Schreiben vom 13. Dezember an Bürgermeister Marcel Fath mit. Eine Kopie des Briefs lag auch den Gemeinderäten in der Sitzung am vergangenen Donnerstagabend vor.

Denn die Kommunalpolitiker stimmten darüber ab, ob Dinauer von ihrem Ehrenamt zu entbinden sei. Sie war selbst nicht zur Sitzung gekommen. Gemeinderätin Dinauer, ehemals bei den Freien Wählern, danach fraktionslos, bedauert in ihrem kurzen Brief über vier Zeilen: „Ich komme nicht zur Ruhe. Die ganze Geschichte nimmt mich sehr mit und kostet mich mittlerweile zu viel Kraft.“ Gegen sie läuft ein Prozess vor dem Dachauer Amtsgericht. Bürgermeister Fath zeigte Dinauer und CSU-Gemeinderätin Lydia Thiel wegen Hausfriedensbruch an, weil die beiden Grundstücksverhandlungen über das Neubaugebiet Rosenstraße störten und den Sitzungsraum im Rathaus nicht verlassen wollten (wir haben berichtet). Der eigentliche Prozessauftakt am vergangenen Mittwoch wurde allerdings auf Januar verschoben. Gründe dafür nannte das Amtsgericht Dachau auch auf Nachfrage nicht. Auch der genaue Termin wird erst später mitgeteilt.

Die Fronten im Gemeinderat zu Faths Anzeige gegen die beiden Gemeinderätinnen bleiben verhärtet. Josef Gerer (CSU) fragte bei der Diskussion über Dinauers Antrag: „Ist das Gerichtsverfahren damit zu Ende?“ Seine Fraktion beantragte bereits im vergangenen November, dass Fath seine Anzeige zurückzieht. Gerer fügte hinzu: „Ich muss auch als Zeuge aussagen.“ Der Bürgermeister reagierte verärgert: „Diese Frage hat nichts mit diesem Tagesordnungspunkt zu tun.“

Auch ein Bürger von der Zuhörerbank wollte sich zu Wort melden, aber das sei während einer Gemeinderatssitzung nicht gestattet, sagte Fath.

Es kam zur Abstimmung: Der Gemeinderat beschloss, Dinauer von ihrem Amt zu entbinden – dagegen stimmte die CSU mit Albert Kirmair, Hilde Weßner, Gerhard Weber, Josef Gerer und Lydia Thiel. Der freigewordene Platz im Gremium wurde prompt neubesetzt mit dem Listennachfolger der Freien Wähler, denn Dinauer trat 2014 auch als FW-Mitglied an – vor rund eineinhalb Jahren wurde sie fraktionslos. Am Donnerstagabend vereidigte Bürgermeister Fath den Petershauser FW-Vorsitzenden Harald Sprattler (69). Der wechselte dann von der Zuhörerbank auf den ehemaligen Platz von Dinauer.

Nach Dinauers Ausscheiden mussten auch die Kräfteverhältnisse in den meisten Ausschüssen mit jeweils acht Mitgliedern neu definiert werden. Berechnet wird die Sitzverteilung nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren. Das Prinzip: Die Zahl der Gemeinderäte einer Gruppierung wird mit der Zahl der Ausschusssitze multipliziert und dann durch die Gesamtzahl der Gemeinderäte geteilt. Damit profitierten jetzt die Freien Wähler, denn die Zahl der fraktionslosen Gemeinderäte hat abgenommen: Dinauer saß im Haupt- und Finanzausschuss, im Werkausschuss und war stellvertretendes Mitglied im Bau- und Umweltausschuss – dort gewinnen die FW jeweils einen Sitz. Josef Mittl (FW) wird stellvertretendes Mitglied im Bauausschuss und Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Werkausschuss-Mitglied wird Margarete Scherbaum.

Das Nachsehen hatte bei der Neubesetzung Jürgen Junghans (fraktionslos), er verlor seinen Sitz im Bau- und Umweltausschuss. Er hatte ihn vor einem Jahr im Losverfahren bekommen. Und er wird Dinauer künftig nicht mehr im Werkausschuss vertreten. Auch der Rechnungsprüfungsausschuss mit nur sieben Mitgliedern wurde neu besetzt – per Losverfahren unter CSU und Freien Wählern: Gerer (CSU) verliert seinen Sitz, Sprattler übernimmt ihn.

Inge Dinauers Zeit als Gemeinderätin wurde damit nach rund vier Jahren offiziell beendet. Was jetzt noch bleibt, ist der Prozess. „Ich möchte dazu nichts mehr sagen“, erklärte Bürgermeister Fath. ANNA SCHWARZ