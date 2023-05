Petershausen sorgt für Blackout-Szenario vor: eigene Strom- und Glasfaserverbindung für Rathaus wird geprüft

Von Petra Schafflik schließen

Petershausen will die Autonomie gemeindlicher Liegenschaften wie Feuerwehr und Rathaus und stimmt deshalb einer Machbarkeitsstudie zu.

Petershausen – Die Blackout-Szenarien des vergangenen Herbsts haben die Sicherheit der wichtigen Infrastruktur stärker in den Fokus gerückt. In Petershausen will man daher mit einer langfristigen Strategie alle wichtigen Einrichtungen wie Feuerwehr, Rathaus oder Kläranlage per eigenem Strom- und Datennetz verbinden.

Ziel ist die „direkte Verbindung der gemeindlichen Liegenschaften“, erklärte Bürgermeister Marcel Fath (FW) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Weil aktuell Kanal- und Wasserleitung in der Kirchstraße saniert werden, soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie klären, ob gleich noch ein Kabelleerrohr verlegt werden kann – als Teil einer künftigen Verbindung von Rathaus und Feuerwehr. Insgesamt müssten 950 Meter Rohre verlegt, 20 Zugangsschächte gebaut werden.

Zum Hintergrund: Weil das Rathausgebäude ohne Generalsanierung nicht für einen Notstrombetrieb ertüchtigt werden kann, muss die Feuerwehr im Katastrophenfall die Funktion eines Rathauses übernehmen. Und weil Angriffe auf die IT-Sicherheit zunehmen, soll künftig auch ein Backup der Rathausdaten in der Feuerwehr erfolgen. Eine autonome gemeindliche Strom- wie Glasfaserverbindung sei daher sinnvoll, wie es hieß.

Und erst ein erster Schritt, wie der Rathauschef in der Sitzung ausführte. Denn auf EU- wie Bundesebene gebe es Gesetzesinitiativen, die vorsehen, dass die gesamte kritische Infrastruktur künftig autonom, also unabhängig vom öffentlichen Netz funktionieren soll. Um das etwa auch für die Kläranlage zu erreichen, wäre ein Verbindung von dort Richtung Rathaus und Schule dann ein weiterer Schritt.

„Grundsätzlich sinnvoll“ nannte Wolfgang Stadler (SPD) den Vorschlag. Da aber nicht klar sei, wo das Rathaus langfristig stehen werde, könnte sich die Verbindung am Ende aber als Schildbürgerstreich erweisen. „Eine Verbindung von der Feuerwehr zu Rathaus und Schule ist immer sinnvoll“, findet dagegen Michael Schwappacher (CSU). Zumindest die Machbarkeitsstudie werde er unterstützen, sagte Alexander Heisler (Grüne).

Diese Untersuchung, die rund 8000 Euro kosten wird, „ist aufwändig“, erklärte Rathauschef Fath. Streckenvarianten würden geprüft und teilweise gehe es über Bahngrund.

Einstimmig votierten die Gemeinderäte aber schließlich für diese Machbarkeitsstudie.