Den Ortskern nicht sterben lassen

Petershausen

von Petra Schafflik schließen

Tristesse pur: Verlassen hinter einem Bauzaun liegt jetzt der Laden, in dem bis Ende November noch das Geschäft brummte. Edeka ist bekanntlich in einen großzügigen Neubau an den Ortsrand umgezogen, als designierter Nachfolger für den alten Standort im Dorfkern hat Penny kurzfristig wieder abgesagt.