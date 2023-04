Verein nach 23 Jahren aufgelöst: Gemeinschaft der Körperbehinderten trifft sich aber weiterhin

Von: Petra Schafflik

SOS-Boxen für den Notfall wurden beim letzten Treffen der Gemeinschaft der Körperbehinderten verteilt. © ps

Petershausen – Kaffee und Kuchen standen kaum auf den Tischen, da war die Gemeinschaft der Körperbehinderten nach 23 Jahren als Verein auch schon aufgelöst. Ein Ende mit Ansage. Denn bereits vor der Jahresversammlung im Februar hatte der Vorstand mit Vorsitzendem Josef Wiesheu, zweiter Vorsitzenden Maria Diemer und Schriftführerin Kerstin Inguane angekündigt, sich nach teils jahrzehntelangem Engagement zurückziehen zu wollen. Doch damals fand sich niemand, der die Verantwortung übernehmen wollte.

Keiner wollte in den Vorstand - Verein löst sich nach 23 Jahren auf

Nun also ein weiterer Versuch, leider mit demselben Ergebnis. Als Vorsitzender Josef Wiesheu dann fragte, wer für die Auflösung des Vereins sei, gab es zwar noch ein paar Gegenstimmen. Aber wieder wollte niemand der 15 Anwesenden in seine Fußstapfen steigen, der den Verein mit aktuell 30 Mitgliedern seit seiner Gründung im Jahr 2000 geleitet hat.

Vereinsvermögen wird gespendet

Damit ist die Gemeinschaft der Körperbehinderten als Verein aufgelöst. Die Mitglieder billigten einstimmig noch eine Spende von je 400 Euro an die vier örtlichen Kindergärten und die Feuerwehr. Das dann noch vorhandene Vereinsvermögen – ein kleiner Betrag – geht satzungsgemäß an die Gemeinde. Anschließend wurden an die Anwesenden kostenlos sogenannte SOS-Boxen verteilt, die ein Mitglied für alle besorgt hatte. Diese kleinen Kunststoffbehälter sollen – gefüllt mit Informationen zu Erkrankungen und Medikamenteneinnahme – ihren Platz im Kühlschrank finden. Dort aufgefunden von Notarzt oder Ersthelfer des Rettungsdienstes, kann diese Box beim Notfalleinsatz wertvolle Zeit sparen, so die Idee.

Gemeinschaft trifft sich weiter in „losen Treffen“

Doch wie geht es nun weiter mit der Gruppe Älterer, die bisher gerne und regelmäßig einmal im Monat zu den Treffen der Gemeinschaft der Körperbehinderten gekommen ist? Mit diesen Senioren, die die Gemeinschaft, den Plausch und das Miteinander ohne großes Programm so schätzen? Diese Frage trieb die Anwesenden sichtlich um. „Wir können uns weiter treffen, das liegt jetzt an Euch“, sagte schließlich Maria Diemer und bot auch an, Kaffee und Kuchen weiterhin zu organisieren. Ein Vorschlag, für es prompt Applaus gab. „Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mit vertritt, wenn ich einmal nicht da sein kann“, sagte Diemer.

Nächstes Treffen steht schon fest

Die Treffen der Gemeinschaft der Körperbehinderten zu Kaffee und Kuchen an jedem letzten Freitag im Monat werden also vorerst weiter im katholischen Pfarrheim St. Laurentius (Kirchstraße 17) stattfinden – künftig als „loses Treffen“. Nächster Termin ist Freitag, 28. April, um 15.30 Uhr.