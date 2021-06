Vhs Petershausen gestaltet Neustart mit Angeboten für unterschiedliche Bedürfnisse

von Petra Schafflik schließen

Petershausen – Von einem Extrem ins andere: „Nach der Ruhe kommt jetzt der Sturm“, sagt Maureen Bauer, Leiterin der Petershauser Volkshochschule. Denn nun, wo Veranstaltungen und Kurse wieder in Präsenz möglich sind, ist die Vhs engagiert um einen Neustart bemüht.

Aber einfach weiter wie vor Corona, das geht natürlich nicht. „Und auch die eine Lösung gibt es nicht, da gilt es den Überblick zu behalten.“ Denn Dozenten wie Teilnehmer haben unterschiedliche Vorstellungen und Präferenzen. „Viele unserer Bewegungskurse laufen wieder, aber im Freien. Auch ein Sprachkurs findet im Garten statt“, sagt Bauer.

Weil im Schulhaus, wo die Vhs viele Räume belegt für Kurse, nach wie vor Maskenpflicht gilt, „fallen dort viele Bewegungskurse raus“. Niemand möchte mit Maske sporteln. Auch einige Sprachkurse bleiben deshalb weiter online, denn mit Mund-Nasenschutz eine Fremdsprache zu üben, ist auch nicht jedermanns Sache.

Andere wieder wollen sich trotz Maskenpflicht lieber persönlich treffen und wechseln in Präsenzunterricht. Und einige Angebote fallen ganz flach, weil sich auswärtige Kursleiter vollständig zurückgezogen hätten, so Bauer. „Flexibilität ist also gefragt, zumal jede Örtlichkeit auch andere Vorgaben hat.“

Aber immerhin haben die wissbegierigen Petershausener ihre Volkshochschule nicht vergessen, „die Nachfrage ist da“ – auch nach besonderen Angeboten wie einem Sprachkurs für einige Au-Pair-Kräfte am Ort, den Bauer gerade auf die Beine stellt.

Wie schon im Vorjahr wird die Vhs wieder spezielle Sommerkurse anbieten, „jeweils nur drei Termine zum Reinschnuppern“.

Weiteres ist geplant, da die Resonanz im vorigen Sommer sehr gut war. Alle Präsenzangebote laufen nur solange, wie die Corona-Inzidenz unter 50 bleibt, betont Bauer. „Denn Tests können wir organisatorisch nicht stemmen.“ Alle Infos zu den Kursen finden sich im Internet unter www.vhs-petershausen.de. Auch die Geschäftsstelle ist ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten erreichbar für telefonische Nachfragen unter 0 81 37/ 6 45 99 50.