Aktionstag „Fischer machen Schule“ - Was zappelt denn da?

Von: Petra Schafflik

Rotfeder oder Rotauge – beides tummelte sich im Aquarium. Die Drittklässler der Grundschule Petershausen nahmen die Fische genauer unter die Lupe. © Petra Schafflik

Ein spannender Aktionstag unter dem Motto „Fischer machen Schule“ fand in Petershausen statt. Für die Grundschulkinder gab es viel zu entdecken.

Petershausen – Was lebt denn so am und im Wasser der Glonn? Überraschende und interessante Antworten auf diese Frage haben die Drittklässler der Grundschule Petershausen jetzt beim Aktionstag „Fischer machen Schule“ des Glonntal-Fischereivereins erhalten. Mit ihren Lehrerinnen haben sich 67 Mädchen und Buben auf dem Vereinsgelände am Ostermeier Weiher eingefunden, um einen ganzen Vormittag lang selbst zu forschen, zu untersuchen, auszuprobieren und zu erleben.

An verschiedenen Stationen konnten die Schüler aktiv werden, nachfragen und manch spannende Fakten selbst herausfinden. Das Kooperationsprojekt mit der Schule haben die Fischer nach coronabedingter Pause heuer zum zweiten Mal angeboten. Aus voller Überzeugung und mit großem Engagement, wie Vorsitzender Walter Fröhlich berichtet.

Schon in aller Frühe haben 14 Mitglieder Infostände und Material vorbereitet, danach waren sie den ganzen Vormittag an den verschiedenen Lernstationen im Einsatz. Und das mit enormer Geduld, viel Fachwissen und ganzem Herzen. „Weil es ein tolles Projekt ist und einfach Freude macht“, so Fröhlich.

Kurz nach 8 Uhr trudelt die Truppe ein, in Gruppen werden die sechs Stationen nach und nach angesteuert. Für einige Kinder geht es erst einmal am Ufer hinunter zur Glonn, wo mit kleinen Schüsseln Kies und Wasser aus dem Fluss aufgenommen werden. Jetzt heißt es genau hinschauen: „Bei uns bewegt sich was“, freut sich einer der Buben. Rasch wird mit einem Pinsel das Tierchen herausgefischt und in eine Becherlupe umgesetzt. Staunen und Entdeckerfreude beim Blick durch das Vergrößerungsglas: Einen Bachflohkrebs haben die Kinder gefunden.

Der Ehrgeiz ist geweckt, mehr und mehr der Kleinstlebewesen werden entdeckt. Dann geht es zurück zum Vereinsgelände, wo Mikroskope für eine noch genauere Untersuchung aufgebaut sind. Die Kinder lernen, dass auch die winzigsten Lebewesen wichtig sind in der Nahrungspyramide, damit von der Jungforelle bis zum kapitalen Hecht alle Fische eine Chance haben, zu überleben.

Auch dass die vermeintlich reine Gebirgsquelle kein idealer Lebensraum ist, weil in diesem frischen Wasser noch viel zu wenig Sauerstoff enthalten ist, wird erläutert.

Aber welche Fische leben überhaupt in den örtlichen Weihern und in der Glonn? Auch dazu erfahren die Buben und Mädchen mehr, lernen Merkmale bei einem lustigen Puzzle, beobachten einige am Morgen frisch aus dem Wasser geholte Fische, die in einem kleinen Aquarium schwimmen.

Auch das Fischen wird konkret erlebbar, als die Kinder probehalber auf der Wiese die Angel auswerfen – natürlich mit einem Kronkorken am spitzen Köder. Die Jugendleiter Florian Binder und Julia Haslinger sind präsent, erklären die Aktivitäten der Fischerjugend im Verein.

Nach einem lehrreichen und spannenden Vormittag stärken sich alle bei einer Brotzeit. Ein tolles Projekt, lobt Lehrerin Karin Richter. „Das Thema passt genau zu unserem Lehrplan, und die Fischer haben einfach viel mehr Ahnung, sind alle vom Fach.“ Der Projekttag biete einen Praxisbezug, der in der Schule schlicht nicht machbar sei. „Im Klassenzimmer lässt sich keine Angel auswerfen.“

Fazit eines Schülers: „Einfach super.“

Petra Schafflik