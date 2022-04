Wichtige Arbeiten an der alten Petershausener Kläranlage

Von: Petra Schafflik

Um die notwendige neue Leitung vom Regenüberlauf (links) in den Graben hinterm Teich zu installieren, wurde eine kleine Arbeitsplattform für den Bagger aufgeschüttet. © Petra Schafflik

An der alten Petershausener Kläranlage wird gearbeitet: Es geht um den Naturschutz, wie Bürgermeister Fath erklärt.

Petershausen/Obermarbach – Aktuell laufen Arbeiten im Bereich der alten Kläranlage in Obermarbach. Da diese Aktivitäten die Aufmerksamkeit von Bürgern erweckt haben und auch die Sorge um mögliche negative Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, erklärt Bürgermeister Marcel Fath die Zusammenhänge.

Tatsächlich ist die Kläranlage seit 2009 stillgelegt, das Becken dient seitdem als Regenüberlaufbecken. Dort angrenzend liegt nach wie vor als unberührte Wasserfläche der ehemalige Schönungsteich. In dem eingezäunten Areal hat der zuständige Eigenbetrieb Petershausen mit Baumaßnahmen begonnen, die „einen naturschutzrechtlichen Hintergrund“ haben, wie der Bürgermeister betont.

Bereits im Werkausschuss des Gemeinderats hatte Werkleiter Alexander Wiringer die Zusammenhänge erläutert, nach denen das bisherige System auf Anordnung des Wasserwirtschaftsamts umgestaltet werden muss.

Zum Hintergrund: Aus Obermarbach fließt Regen- und Schmutzwasser im sogenannten Mischwassersystem über ein gemeinsames Kanalnetz zur Kläranlage nach Petershausen. Da diese bei Starkregen die Wassermengen nicht aufnehmen kann, wird dann ein Teil im Regenüberlaufbecken zwischengespeichert– also im Becken der ehemaligen Kläranlagen. So wird der Abfluss zur Kläranlage gedrosselt. Läuft auch dieses Becken voll, fließt das Wasser aktuell in den direkt angrenzenden Teich und von dort in den Graben zur Glonn.

Die Einleitung in den Fluss ist im speziellen Fall von Starkregen vom Wasserwirtschaftsamt so vorgesehen. Da das Mischwasser bereits stark verdünnt ist, ergäben sich in der Regel keine schädlichen Belastungen für fließende Gewässer wie die Glonn, informiert Bürgermeister Fath.

Anders sieht es bei stehenden Gewässern aus: Die noch vorhandenen Nähr- und Schmutzstoffe könnten sich im Teich nämlich über die Zeit anreichern, so Wasserqualität und Ökologie stark beeinträchtigen. Deshalb ist das aktuelle System nicht mehr zulässig.

Um Abhilfe zu schaffen, muss das Regenrückhaltebecken per Leitung direkt mit dem Graben verbunden werden, die „Zwischenstation“ Teich abgekoppelt werden. So lautet die Vorgabe des Wasserwirtschaftsamts. Für die notwendigen Arbeiten wurde nun auf wenigen Metern Erdreich in den Klärteich gefüllt, eine Art Plattform geschaffen, damit ein Bagger den relevanten Schacht erreichen kann.

Naturschutzrechtlich sei dies unbedenklich, das habe eine Begutachtung durch die Untere Naturschutzbehörde ergeben, informiert der Bürgermeister im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Für Vögel und Amphibien eignet sich diese Stelle nicht“, heißt konkret in der Stellungnahme der Behörde, die auf der Internetseite der Gemeinde nachzulesen ist.

Die künftige Nutzung des Teichs wird ebenfalls mit der Naturschutzbehörde abgestimmt, erklärt Fath. Vorgesehen ist, den Teich über die nächsten Jahre sukzessive mit wertvollem Bodenmaterial aufzufüllen, den Zaun weitgehend zu entfernen. Die entstehende flache Mulde soll sich, so Fath, über die Jahre dann „naturnah entwickeln.“

Informationen und Pläne finden sich auch auf der Internetseite der Gemeinde im Bürgermeister-Blog unter www.petershausen.de.