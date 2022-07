„Wir haben tolle Sachen gemacht“

Von: Petra Schafflik

Der neue Vorstand des Kulturförderkreises (v.l.): Nicole Friedl (2. Vorsitzende), Caroline Haubenberger-Schöberl (Beirat Literatur), Peter Ellenrieder (Vorsitzender), Florian Meidinger (Kasse), Susanne Tluck-Meidinger (Beirat Musik), Eva Maier-Merck (2. Schriftführerin), Lars Wittmer (Schriftführer) und Bettina Wittmer (Beirat Theater). © Foto: ps

Beim KFK fanden Neuwahlen statt. Vorsitzende Barbara Blickle wurde mit warmen Worten verabschiedet.

Petershausen – Unter neuer Leitung steht der Kulturförderkreis Petershausen. Denn die langjährige Vorsitzende Barbara Blickle hat, wie jetzt bekannt wurde, ihr Amt aus persönlichen Gründen bereits im Mai niedergelegt. Bei der Jahresversammlung waren daher nun außerordentliche Neuwahlen für den gesamten Vorstand angesetzt.

Einstimmig zum neuen Vorsitzenden wählten die 20 anwesenden Mitglieder Peter Ellenrieder; dessen bisheriges Amt als Schriftführer übernimmt nun Lars Wittmer. Alle übrigen Vorstandsmitglieder traten erneut an und wurden einstimmig bestätigt. Als neuer Vorsitzender will Ellenrieder den Kulturförderkreis engagiert in die Zukunft führen, aber auch Aufgaben auf mehr Schultern verteilen, wie er betonte. Denn die Lücke, die Blickle hinterlasse, „kann alleine keiner schließen“.

Das große Engagement der scheidenden Barbara Blickle wurde vielfach gewürdigt. „Sie hat in 13 Jahren Amtszeit 333 Veranstaltungen ersonnen und organisiert, das sind 25 im Jahr“, hat die zweite Vorsitzende Nicole Friedl ausgerechnet. Dabei sei eine kunterbunte Vielfalt entstanden, die Aktivitäten hätten vom Sing- und Bastelnachmittag mit Kindern über überhochkarätige Konzerte bis zu Kabarettabenden mit renommierten Künstlern gereicht: „Bei uns geht die Crème de la Crème ein und aus.“

Auch die Geselligkeit im Verein sei mit Weinproben, Grillfesten und Ausflügen nicht zu kurz gekommen. Mit außerordentlichem Einsatz und persönlichem Engagement habe Blickle den Kulturförderkreis unterstützt und vorangebracht. Auch in der Pandemie gab es immer wieder Anläufe, kulturelle Erlebnisse möglich zu machen und es mussten Absagen gemanagt werden.

Blickle selbst schaut, wie sie in einem kurzen Statement betonte, zurück auf „eine grandiose Zeit, wir haben gemeinsam tolle Sachen gemacht“. Zu den vielen Aktivitäten, die ihr alle in guter Erinnerung bleiben werden, überreichte sie an die Vorstandskollegen eine kleine Zusammenstellung in Bild und Text.

Über die nächsten Veranstaltungen informierte der neu gewählte Vorsitzende Peter Ellenrieder. Nicht mehr stattfinden wird die traditionelle Ausstellung „Alles Kunst“, da sich für die stets im November stattfindende Veranstaltung, die zuletzt zweimal wegen Corona abgesagte werden musste, kaum noch Interessenten als Teilnehmer fänden. „Wir werden uns eine Alternative einfallen lassen.“

Andere Aktivitäten sind dagegen fest geplant: Schon am Freitag, 22. Juli, wird bei freiem Eintritt eine Open-Air-Sommernachtsserenade im neuen Schulhof stattfinden zur Einweihung des Amphitheaters. Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstag, 17. September, gibt es eine Fahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau, die Organisation liegt beim evangelischen Pfarramt. Ein großes Udo-Jürgens-Revival unter dem Motto „Die Welt braucht Lieder“ findet am Samstag, 24. September, im Pfarrsaal Petershausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es unter info@kulturfoerderkreis-petershausen.de.

Mit Blumen, kleinem Geschenk und herzlichen Dankesworten wurde die scheidende Vorsitzende des Kulturförderkreises Petershausen, Barbara Blickle, verabschiedet. © Foto: ps