Wo Wünsche wahr werden

In Petershausen steht ein Wünschebaum. Mit einer ungewöhnlichen Absicht.

Petershausen – Ein wenig vorweihnachtliches Flair ins Dorf bringen, den Petershausenern eine Freude machen und Spenden für einen guten Zweck sammeln: All das ermöglichen soll der Wünschebaum, den Gartenbauverein und Siedlergemeinschaft jetzt vor der Volksbank-Zweigstelle unter den Arkaden aufgestellt haben. „Wir wollen mit der Aktion einfach etwas Neues ausprobieren“, sagt Sebastian Dillner von der Siedlergemeinschaft.

Was den Wünschebaum in Petershausen von ähnlichen Projekten anderswo unterscheidet: Die Aktion richtet sich nicht ausschließlich an Bedürftige, sondern ausdrücklich an alle Bürger der Gemeinde. Wer einen Wunschzettel vom Baum fischt, um einem anderen eine Freude zu machen, könnte am besten gleich selber im Austausch wieder einen eigenen Wunsch an die Tanne hängen, sagt Dillner. Weil es darum geht, dass die Menschen zusammenhalten und sich mit kleinen Gaben gegenseitig Freude machen.

Durch den Wünschebaum kommen nicht nur Petershausener mit wenig Geld zu einem Weihnachtspräsent, sondern auch Bürger, die vielleicht nicht mehr viele Kontakte haben und einsam sind. Oder sich etwas wünschen, das man sich nicht selbst kaufen kann, wie Selbstgebasteltes. „Wir möchten einfach die Gemeinschaft stärken und einen Beitrag leisten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

So funktioniert der besondere Wünschebaum: Wer einen Wunsch hat, schreibt ihn auf einen Zettel, steckt ihn in eine der bereitliegenden Christbaumkugeln und hängt diese an den Baum. Ein Zettelabschnitt mit Kontaktdaten kommt in den verschlossenen Briefkasten daneben, ein anderer Abschnitt wird als Beleg mit nach Hause genommen.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, holt einen Wunschzettel aus einer Kugel, besorgt das Präsent und gibt es weihnachtlich verpackt bei der Volksbank ab. Die Vereine informieren den Empfänger, der das Geschenk dann abholen kann.

Die Wünsche sollen einen Wert von 30 Euro nicht übersteigen. „Auch Selbstgemachtes zu wünschen, ist durchaus denkbar“, sagt Sebastian Dillner.

Und wem all das zu kompliziert ist, der darf gerne für den Verein Löwenkinder spenden, der sich um sozial benachteiligte Kinder kümmert. Eine Spendenbox steht in der Volksbank bereit, die dankenswerterweise das Projekt unterstützt, so Dillner. „Wir freuen uns auf rege Teilnahme und spendierfreudige Petershausener.“