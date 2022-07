Ziel: Nahwärmenetz Rosenstraße ausweiten

Petershausen – Zahlen und Fakten zur Gemeindeentwicklung legte Bürgermeister Marcel Fath (FW) bei der Bürgerversammlung vor. Und weil sich manches per Videoprojektion nur schwer verfolgen lässt, erhielten die Bürger einen Flyer mit den wichtigsten Kenndaten zur Finanzentwicklung.

In Sachen Windkraft will Petershausen mit der Gemeinde Jetzendorf zusammenarbeiten. © Marcus Brandt

Eingangs erläuterte Fath den Haushalt der Gemeinde, der für 2022 ein Volumen von 30 Millionen Euro umfasst. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer entwickelten sich „prächtig“, die Gewerbesteuer habe noch Potential nach oben. Mehr Geld gibt Petershausen für Personal aus, weil im vorigen Jahr mit der Mäuseburg und dem Glonntaler Biberbau zwei Kitas einschließlich der Belegschaft übernommen wurden. Eine „wirkliche Sorge“ seien die Kosten der Kinderbetreuung, denn aktuell hänge das Damoklesschwert des Betreuungsanspruchs für Grundschulkinder ab 2025 über den Gemeinden. „Wer soll das bezahlen?“

„Ein fetter Brocken“

Im Vermögenshaushalt sind 13 Millionen an neuen Krediten eingeplant, „durchaus ein fetter Brocken“, der zur Hälfte in den Hochbau, zur Hälfte in den Grunderwerb geht. Die hohen Schulden auch künftig zu bedienen, darin sieht der Rathauschef kein Problem. Zins und Tilgung würden sich auf rund 900 000 Euro jährlich belaufen, etwa die Hälfte dessen, „was wir in den vergangenen Jahren an freier Spitze hatten“. Gerade auch vor dem Hintergrund der Schuldenrückführung sei die Rosensiedlung wichtig. Denn alle Baugebiete brächten immer mehr Geld in die Kasse, als die Gemeinde für deren Entwicklung ausgegeben habe. „Mit reinen Steuereinnahmen kann keine Gemeinde mehr investieren.“

Viel investiert

Und investiert hat Petershausen, die Bilanz für 2021 kann sich sehen lassen: Das Baugebiet Schulstraße in Kollbach wurde entwickelt, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, eine Klärschlammpresse gebaut. Für eine sichere Wasserversorgung wurden Leitungen von Westring nach Ziegelberg und in der Flurstraße erneuert, der Brunnen regeneriert. Ein neuer Trinkwasserbrunnen wird nun gebaut, „das Thema Wasser beschäftigt uns sehr.“ Projekte, an denen mehrere Jahre gebaut wird, sind das neue Feuerwehrhaus, das im Oktober bezugsfertig wird und der Kindergarten Mitterfeld, der 2023 bezogen wird. Was erneuerbare Energien angeht, gibt es wieder Überlegungen für Windkraft, die Gemeinde wird hier mit Jetzendorf zusammenarbeiten. Allerdings sei das Stromnetz gar nicht aufnahmefähig, im Mittelspannungsnetz gehe nichts mehr, weil die Bayernwerke als Versorger keine Umspannwerke bauten. Gemeinden überlegten schon, selbst tätig zu werden, „denn die Kommunen sind laut Verfassung für Energieversorgung zuständig“. Auch beim an sich sehr wichtigen Naturschutz „gehen wir zu weit“. So ziehe sich die Konzeption des geplanten Solarparks Lindach, „weil laut Unterer Naturschutzbehörde ein Bodenbrüter dort vertikale Strukturen meidet – vermutlich“. In Sachen Energiewende „machen wir uns das Leben selber schwer“. Die Entwicklung der Rosensiedlung schreitet voran, aktuell geht es noch um Feinheiten beim geplanten Nahwärmenetz. Diese schon länger geplante Vor-Ort-Versorgung mit Wärmeenergie aus überwiegend erneuerbaren Quellen „ist jetzt existentiell geworden, nicht nur interessant“.

Der Traum von Fath

Sein Traum sei, so Fath, sobald das System funktioniere, dieses Nahwärmenetz der Rosensiedlung „Stück für Stück auf die gesamte Gemeinde auszuweiten“. Ziel sei, für alle Bürger im Ort bezahlbare Wärme bereitzustellen. Kurz: CO2-optimierte Nahwärme für ganz Petershausen.