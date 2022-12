Zwischentöne-Chor und Bläserquintett der Blaskapelle bringen Besucher in Adventsstimmung

Nach drei Jahren stand der Chor Zwischentöne in der Pfarrkirche Sankt Laurentius endlich wieder vor „analogem Publikum“ und verzauberte diese mit weihnachtlichen Klängen.

Petershausen – „Im Dunkeln naht die Weihnacht, die Menschen sehnen sich nach Licht“ – mit diesem adventlichen Lied zog der Chor Zwischentöne in die Pfarrkirche Sankt Laurentius ein zum Adventskonzert. Bedächtig gingen die Sänger nach vorne zum Altarraum und verteilten Teelichter auf den Kirchenbänken.

Dieses Adventskonzert – gemeinsam mit dem Bläserquintett der Blaskapelle – ist eine feste Tradition in Petershausen und war doch etwas Besonderes: Denn diese vorweihnachtliche Aufführung in der Pfarrkirche hat zuletzt 2019 stattgefunden, drei Jahre sind seither vergangen, in denen sich viel ereignet, manches verändert hat, wie Chorsänger Hans Malinowski bei seiner Begrüßung betonte. Auch wenn der Chor die pandemiebedingte Pause kreativ genutzt hat für digitale Proben und zwei Online-Weihnachtskonzerte: „Analog und vor Publikum singen wir viel lieber.“

Abwechslung im Repertoire

Diese Freude war deutlich spürbar, als die Sänger dem Publikum in der voll besetzten Kirche ihr eineinhalbstündiges Programm präsentierten mit kirchlichen wie weltlichen Adventsliedern. Das so feinfühlig wie berührend vorgetragene Repertoire, von bedächtig traditionell bis rhythmisch modern, darunter auch Stücke auf Bayerisch, Englisch oder Spanisch, versetzte die Zuhörer umgehend in eine besinnliche Stimmung.

Den Taktstock führte Katrin Czerny, nachdem Chorleiterin Karin Richter wegen einer Stimmbanderkrankung die Aufführung als Zuhörerin verfolgen musste. Aufs Beste abgerundet wurde das Konzert vom Bläserquintett der Blaskapelle Petershausen mit getragenen bis fetzigen Stücken. Für Abwechslung sorgten zwischendurch Kurztexte, die sich – heiter bis nachdenklich – mit Advent und Weihnachten befassten.

In adventlicher Stimmung entlassen

Nach abschließenden Dankesworten von Chorsängerin Bettina Fortner leitete schließlich der Andachtsjodler – gemeinsam mit dem Publikum gesungen – den Konzertabschluss ein. Noch ein rhythmisches „Feliz Navidad“ des Chors und „I wish you a Merry Christmas“ der Bläser, dann bedankte sich das Publikum mit langanhaltendem, kräftigem Applaus. Ein wunderbares Konzert, das alle in adventlicher Stimmung auf den verschneiten Heimweg entließ.