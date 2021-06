Wegen Teil-Mahd am Straßenrand: Anonymer Plakatierer erzürnt Pfaffenhofener Bürgermeister

Helmut Zech wird im Gemeinderat deutlich

„So sieht Insektenschutz in Pfaffenhofen aus“: Ein Schild mit diesem Text, aber ohne den Namen des Verfassers, hat ein Unbekannter vergangenen Sonntag am Straßenrand in Pfaffenhofen am Ortsausgang Richtung Unterumbach aufgestellt. Der Unbekannte hat damit seinem Ärger über die Gemeinde Luft gemacht, weil von dem breiten Blühstreifen an dieser Straße, der „blühenden Bienenweide“, am vergangenen Samstag plötzlich ein Streifen fehlte, abgemäht von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs.

Pfaffenhofen ‒ „Wenn die Straße zu eingewachsen ist, dann ist sie nicht mehr verkehrssicher, dann müssen wir mähen“, betonte Bürgermeister Helmut Zech in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zweimal im Jahr gebe es eine turnusmäßige Mahd, erklärte Zech. Im Juni werde nur ein Streifen abgemäht, im Herbst dann die komplette Breite. „Alle anderen Straßenbaulastträger hatten bereits gemäht“, so Zech. Aber jetzt habe man mähen müssen, denn es sei um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gegangen.

„Wir mussten die eingewachsenen Straßenleitpfosten für die Verkehrsteilnehmer wieder gut sichtbar machen“, erklärte der Gemeindechef. Zudem würden die Bauhofmitarbeiter genau darauf achten, dass „tiefere Flächen nicht komplett gemäht werden, um hier für Insekten ungemähte Flächen vorzuhalten“, erläuterte Zech.

+ Nur ein Teil des Blühstreifens am Ortsausgang von Unterumbach musste gemäht werden. Dennoch regte sich ein Bürger über die Maßnahme auf. © sim

Bei der zweiten Mahd im Herbst, meist Oktober oder November, würden dann „die kompletten Böschungen und Seitenstreifen, die im kommunalen Besitz sind“, gemäht. Hier gehe es nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern auch beispielsweise darum, die Funktion der Entwässerungsgräben zu erhalten, versicherte das Gemeindeoberhaupt.

Aus Fachkreisen sei zudem zu erfahren, dass Blühstreifen, die direkt an der Fahrbahn angelegt seien, „als Insektenfalle dienen können, da vorbeifahrende Fahrzeuge einige Insekten eventuell beschädigen“, ergänzte Zech.

Dass sich jemand beschwert oder Wünsche an die Gemeindeverwaltung richtet, ist Helmut Zech gewöhnt. Aber in der Gemeinderatssitzung ging ihm in diesem Fall regelrecht die Hutschnur hoch: „Man soll bitte direkt zu mir kommen und direkt mit mir reden“, forderte Zech den anonymen Verfasser auf. Und „wenn es schon ein Schild sein muss, dann nicht einmal den Mut haben, das Schild mit dem eigenen Namen zu versehen“, gehe gar nicht, schimpfte er.

In einer dazu nach der Sitzung verfassten Presseerklärung, die demnächst auch im Bürgerinfo-Mitteilungsblatt erscheinen soll, fasst Zech seine Enttäuschung noch einmal zusammen: „Vorweg möchte ich meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, dass es mir in den letzten 19 Jahren als Bürgermeister nicht gelungen ist, dass die Menschen den Dialog mit mir, unseren Mitarbeitern beziehungsweise auch den Mitgliedern des Gemeinderats suchen, sondern vielmehr anonym Schilder aufstellen!“ Der Verfasser des Schildes hatte sich auch bis Redaktionsschluss nicht gemeldet. Simone Wester