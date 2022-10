Aufwendiger Kanalbau in Unterumbach

Die Gemeinde will den Kanalbau angehen. Jetzt stellte das Ingenieurbüro e Maßnahmen vor. Baubeginn ist dann ab März 2023

Pfaffenhofen – Straße für Straße, Abschnitt für Abschnitt ging Ingenieur Matthias Bauer vom Ingenieurbüro Mayr die komplette Ortschaft Unterumbach durch und erklärte den anwesenden Gemeinderäten Schritt für Schritt die geplanten Kanalbaumaßnahmen. Obwohl die Sitzung öffentlich war und in Unterumbach stattfand, blieben sämtliche Zuschauerplätze leer, was auch Bürgermeister Helmut Zech verwunderte.

Vielleicht lag es daran, dass am Mittwoch, 19. Oktober, ab 17 Uhr alle Anwohner nach Straßen geordnet zu einem Informationsabend eingeladen sind, an dem Ingenieur Bauer erneut die geplanten Maßnahmen vorstellen wird.

Anfangen sollen die Arbeiten in Unterumbach im März 2023, enden dann im November 2024. „Dann ist alles fertig“, stellte Bauer in Aussicht. Kosten werden die Kanalarbeiten „eine Stange Geld“, wie es Bürgermeister Helmut Zech formulierte. In Euro sind das 6,6 Millionen.

Allerdings wird die Maßnahme erheblich gefördert. So erhält die Gemeinde Pfaffenhofen vier Jahre lang jedes Jahr eine Million Euro. Und „das ist eine einmalige Chance“, betonte Zech und bekam dabei Unterstützung von gesamten Gemeinderat.

Ende 2024 wird es dann in Unterumbach ein Trennsystem geben. Viele bereits vorhandene Mischwasserkanäle werden dabei zu Schmutzwasserkanälen umfunktioniert. In diesem Fall muss dann jeweils ein Regenwasserkanal dazugebaut werden. In einigen Ausnahmefällen werden auch vorhandene Regenwasserkanäle als Schmutzwasserkanal genutzt werden, beispielsweise in der Holzstraße.

Neben der Gemeinde sind aber auch private Grundstückbesitzer gefragt. „Die Maßnahmen müssen dann auch auf den Privatgrundstücken Stück für Stück von den Eigentümern umgesetzt werden“, erklärte Matthias Bauer. Dabei sei der Aufwand individuell unterschiedlich. „Einer muss nur vier, der andere vielleicht 40 oder 50 Meter Leitungen umbauen“, so Bauer weiter.

Berücksichtigt werden auch Grundstückseigentümer, die das Regenwasser versickern lassen können. „Die müssen nicht zahlen, die brauchen keinen Anschluss.“ Ingenieur Matthias Bauer und sein Team werden bei ihren Planungen auch die Starkregenereignisse in Unterumbach berücksichtigen, war in der Gemeinderatssitzung zu erfahren. „Das Hangwasser soll abgeleitet werden“, versprach er.

Auch ein Regenrückhaltebecken ist geplant. Generell wird auch darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen sukzessive erfolgen, um die Zu- und Abfahrten nach Unterumbach nicht auf einmal komplett dicht zu machen. Auch eine provisorische Wasserleitung wird es für betroffene Anwohner während der Baumaßnahmen geben.

Losgehen soll es im März nächsten Jahres zuerst in der Bachstraße, parallel dazu in der Dorfstraße. Dann weiter nach Westen zur Nußbaumstraße. Und so weiter. Die genauen Details werden am kommenden Mittwoch ab 17 Uhr im Gemeinschaftshaus in Unterumbach vorgestellt werden. Die Anwohner sind dazu von der Gemeinde schon schriftlich eingeladen worden.