Aus Sitzungssaal wird ein Büro

Pfaffenhofen – Dort, wo bisher Trauungen stattfanden oder bis zum Ausbruch der Pandemie noch der Pfaffenhofer Gemeinderat zusammenfand, werden künftig Verwaltungsangestellte arbeiten.

Bisher sitzen diese zu viert im Zimmer 12 auf 46,5 Quadratmetern. „Die Akustik im vorderen Bereich“ sei hier neben der Enge auch ein Problem, berichtete Bürgermeister Helmut Zech seinen Ratskollegen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Hier sei vom Flur aus viel zu hören, was beim Parteiverkehr eigentlich nicht ideal sei, so Zech, der ein paar Meter weiter in dem größeren Raum mit der Nummer 14 sein Bürgermeisterbüro hat.

Umstellung auf mehr Homeoffice und damit mehr Platz in Zimmer 12, wie gerade jetzt in Pandemiezeiten von der Regierung gewünscht, ist bereits vielfach geprüft worden. Aber lediglich die Seniorenarbeit könnte laut Auskunft der Verwaltung teilweise in Heimarbeit geleistet werden.

Durch den seit vielen Jahren erhöhten Arbeitsaufwand und die umfangreichen und ressortübergreifenden Aufgaben musste in den vergangenen Jahren zusätzliches Personal eingestellt und auch in diesem Raum untergebracht werden.

Würde man die Räume 12 und 14 tauschen, so entstünden mit einfachen Mitteln Platz für bis zu sechs Arbeitsplätze, so Zech. Dafür wären auch keine komplizierten Umbauten nötig. Unter anderem Büromöbel, PCs, neue Verkabelungen und ein leichter Raumteiler als Sicht- und Akustikschutz wären hierfür erforderlich. Diese Maßnahmen stellte Bürgermeister Helmut Zech, der selbst auch in das kleinere Zimmer mit umziehen wird, im Gemeinderat vor und stieß dabei auf offene Ohren.

Die Gemeinderatssitzungen, die seit Monaten im Gemeinschaftshaus Unterumbach stattfinden, sollen vorläufig weiterhin dort abgehalten werden. Eine Alternative dafür wird das neue Kinderhaus in Egenburg sein, das genügend Platz bietet und außerdem barrierefrei ist – im Gegensatz zum Egenburger Rathaus.

Trauungen sollen aber erstmal weiterhin im Rathaus stattfinden. Als Gesamtkosten veranschlagt die Verwaltung für alle Umbauarbeiten etwa 19 500 Euro, wobei darin auch unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 2000 Euro enthalten sind. Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat den Umzug und die damit verbundenen Ausgaben. „Das ist ein großer Schritt mit möglichst wenig Aufwand“, freute sich Bürgermeister Helmut Zech. SIMONE WESTER