Barrierefreies und modernes Wohnen

Über die Pläne für das Mehrflexgebäude in Egenburg informierte Architekt Tilo Nitsche in neuen Kinderhaus. © Simone Wester

Die Gemeinde Pfaffenhofen hat zum Thema Mehrflexgebäude im Innovationspark Egenburg eine Infoveranstaltung organisiert.

13 barrierefreie Wohnungen sind geplant

Im Gebäude sind 13 barrierefreie Wohnungen geplant, die auch an Menschen mit körperlichen Einschränkungen vermietet werden sollen. Auch Senioren mit altersbedingten Einschränkungen bekommen so die Möglichkeit, in der Gemeinde wohnen bleiben zu können.

Der Staat übernimmt 30 Prozent der Baukosten. Die Bedingung: Die Gemeinde darf das Gebäude nur vermieten, nicht verkaufen. Die Höhe der Miete ist allerdings noch nicht bekannt. Bürgermeister Helmut Zech betonte, dass „bezahlbarer Wohnraum“ geschaffen werden solle.

In rund zweieinhalb Jahren sollen die 13 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen fertiggestellt sein. Drei Wohnungen werden speziell auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrer angepasst. In dem Mehrflexgebäude ist zum Beispiel ein Aufzug geplant, der für Liegendtransporte geeignet sein wird. Dazu gibt es extra große Tiefgaragenstellplätze für behindertengerechte Fahrzeuge. Im Bad können Klappsitze in der Dusche oder Griffe an der Toilette jederzeit ohne aufwändige Bohr- oder Montagearbeiten nachgerüstet werden.

Nicht nur reines Wohnen, sondern auch Begegnung

Manfred Sailer von der Firma Hewi berichtete ausführlich von der Ausstattung der einzelnen Bäder, bei denen es sich um Tageslichtbäder handelt, mit Platz für eine Waschmaschine. Sailer stellte auch höhenverstellbare Waschtische und WCs, als Handtuchhalter getarnte Griffe, verschiedenste Stütz- und Haltesysteme vor, die als solche gar nicht erkennbar sind. „Wir wollen kein Krankenhausfeeling, sondern alles soll flott und modern sein“, betonte Bürgermeister Zech.

Im Mehrflexgebäude soll es um mehr als reines Wohnen gehen, sondern vor allem um „Begegnung“, erläuterte Zech. Innerhalb und außerhalb des Gebäudes soll Gemeinschaft erlebt werden können. Draußen im Garten, Drinnen im Gemeinschaftsraum. Dort ist ein kleines Café geplant, für das die Gemeinde im Übrigen noch einen Betreiber sucht. Interessierte können sich schon jetzt bei der Gemeindeverwaltung dafür bewerben.

Als „Quartiersmanagerin“ im Rahmen des Projekts „Marktplatz der Generationen“ des Bayerisches Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales ist Andrea Axtner in der Pfaffenhofener Gemeindeverwaltung die Ansprechpartnerin.

Bewerben für Wohnungen

Bewerben kann man sich für die Wohnungen bei der Gemeindeverwaltung ab sofort. Sollte es mehr Bewerber als Wohnungen geben, sollen im Gemeinderat Vergabekriterien besprochen werden.

sim