Bauarbeiten für Geh- und Radweg beginnen

Bald geht es los mit dem Bau des Geh- und Radwegs: (von links) Dominik Steinhart vom gemeindlichen Bauhof, Tobias Dengler von der Firma Schweiger Straßenbau Altomünster, Michael Stemmer vom Ingenieurbüro Mayr, Torsten Müller von den Bayernwerken und Bürgermeister Helmut Zech. © wester

Nach jahrelangen Planungen kommt die Verbindung von Pfaffenhofen nach Dietenhausen.

Pfaffenhofen – Nach jahrelangen Planungen kann die Gemeinde Pfaffenhofen Mitte April mit dem Bau des neuen Geh- und Radweges nach Dietenhausen beginnen. „Damit geht ein langersehnter Wunsch der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde in Erfüllung“, betont Bürgermeister Helmut Zech.

Nachdem der Gemeinde Fördergelder aus dem Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ in Aussicht gestellt worden waren, hatte die Verwaltung mit der Planung und dem Grunderwerb beginnen können. „Die Planung wurde vom Ingeneurbüro Mayr aus Aichach in Rekordzeit umgesetzt und der Förderantrag durch unseren Kämmerer Michael Schwaak gestellt“, erklärt Zech das Prozedere. Der Antrag kam noch rechtzeitig vor Ende der Antragsfrist, so das Gemeindeoberhaupt.

Warum aber braucht es eigentlich einen Geh- und Radweg von Pfaffenhofen nach Dietenhausen? „Die Verbindung ist, bedingt durch die dann bestehende Anbindung an das Schulzentrum des Zweckverbands Grund-, Mittel- und Glonntal-Realschule Odelzhausen, von besonderer Bedeutung“, erklärt der Bürgermeister, der sich jetzt schon wünscht, dass möglichst viele Schulkinder „den sicheren Weg mit dem Fahrrad in den Sommermonaten täglich nutzen“. Die Gemeindehalle habe man im Jahr 2004 so situiert, dass der Geh- und Radweg später ohne Probleme gebaut werden könne, so Zech.

Mitte April soll es nun endlich losgehen. Und bis spätestens Mitte Juni soll die neue Verbindung dann fertig sein. Die Verwaltung bittet laut Zech um Verständnis, dass während der Bauzeit die Verbindung von Pfaffenhofen bis zum Kreisverkehr für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden muss. Einzig die Linienbusse dürfen die Strecke benutzen. Die Umleitung für die übrigen Verkehrsteilnehmer führt über die Staatsstraße 2052.

Für die Zukunft wünscht sich die Gemeindeverwaltung Pfaffenhofen weitere Geh- und Radwegeverbindungen wie beispielsweise von Pfaffenhofen nach Unterumbach, von Unterumbach nach Oberumbach und weiter bis nach Freienried und auch von Egenhofen nach Stockach.

