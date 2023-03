Biogasanlagen-Bau um Monate verschoben

In Unterumbach soll eine Biogas-Anlage errichtet werden. Doch der Bau verzögert sich. (Symbolfoto) © Guido Kirchner

Die Firma Bio-Energy-Glonntal hat im Pfaffenhofer Gemeinderat die aktuelle Lage zur in Unterumbach geplanten Biogasanlage erläutert. Der Tenor: Das Projekt verschiebt sich um viele Monate.

Pfaffenhofen – „Wir schaffen’s leider nicht im angestrebten Zeitraum“, teilte Harald Pardatscher in der jüngsten Pfaffenhofer Gemeinderatssitzung dem Gremium mitteilen. Der Geschäftsführer und CEO der Bio-Energy-Glonntal GmbH berichtete im Gemeinschaftshaus in Unterumbach von den neuen Plänen für die Umsetzung der Biogasanlage, die nahe Unterumbach entstehen soll (wir haben mehrfach berichtet).

15 bis 16 Monate mehr als gedacht, brauche man für die Inbetriebnahme, erklärte Pardatscher, der zur Zeit mit dem Landratsamt Dachau, dem Wasserwirtschaftsamt, dem Maschinenring und dem Straßenbauamt in Kontakt steht, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Mit dem Maschinenring sprach der CEO auch über die Substrate, so werden der Mist und die Gülle, mit denen die Anlage betrieben werden soll, bezeichnet. Dabei habe sich herausgestellt, dass „Scherzinger Kühe anders scheißen“, so Pardatscher. Die Anlage in Scherzing in Südtirol dient der Anlage in Unterumbach als Vorlage und war von Mitgliedern des Pfaffenhofers Gemeinderats auch schon besichtigt worden.

Die Substrate sind für den Betrieb einer Biogasanlage entscheidend. Die Gülle, die vorwiegend in Unterumbach angeliefert werden wird, ist in Scherzing dicker, als die im Landkreis Dachau und den umgebenden Landkreisen, erklärt Pardatscher. Somit muss sich der CEO jetzt vermehrt nach „dicker Gülle und mehr Mist umschauen“ und eventuell auch „weiter fahren“, um das Gewünschte zu bekommen.

Und noch ein entscheidender Faktor wird sich ändern. „Wir haben uns von der Flüssiggasherstellung verabschiedet“, teilte Harald Pardatscher dem Gremium mit. Statt LNG wird nun synthetisches Methan hergestellt, das in gasförmiger Form verbleibt. Somit braucht es keine Tanks mehr, die das Flüssiggas lagern. Auch Lkw zum Abtransport sind somit nicht mehr nötig.

Das Methan wird über eine Gasleitung nach Odelzhausen transportiert werden, die allerdings noch gebaut werden muss. „Die Gasleitung steht im Gewerbegebiet in Odelzhausen und ist an das deutschlandweite Gasnetz angeschlossen“, erläutert Pardatscher gegenüber den Dachauer Nachrichten. 25 Prozent der Kosten für die Gasleitung von Odelzhausen zur Anlage in Unterumbach wird laut Pardatscher die Bio-Energy-Glonntal GmbH „sponsern“, 75 Prozent der Betreiber, die Energienetze Bayern. „Die Trassenführung ist noch nicht ganz klar“, so der CEO. Er kann sich vorstellen, dass es in Unterumbach „Abzweigungen“ geben könnte, damit das Gas dann direkt an Haushalte geliefert werden könne. Das wäre ebenfalls in der Zuständigkeit der Energienetze Bayern.

Ein anderen Punkt in Sachen Energieversorgung, der derzeit für Unterumbach interessant wird, ist die Versorgung mit Nah- beziehungsweise Fernwärme. Hier hatten sich am Montag in der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung mögliche Betreiber vorgestellt. Denn die komplette Versorgung kann die Bio-Energy-Glonntal nicht annähernd leisten. „Das ist mit Biomethan nicht abzudecken“, erläutert Pardatscher. Seine Firma könne dazu nur „einen Teil“ liefern.

Da in Unterumbach nun die Kanalbauarbeiten beginnen und in großen Teilen der Ortschaft Erdarbeiten stattfinden werden, bestünde jetzt laut Bürgermeister Helmut Zech für die Unterumbacher die Chance, sich an Fern- beziehungsweise Nahwärme anschließen zu lassen, da jetzt die dafür notwendigen Leitungen mitverlegt werden könnten.

Der Gemeinderat wird demnächst über mögliche Betreiber entscheiden, die dann für die Versorgung des Ortes verantwortlich sein werden.

Simone Wester