Pfaffenhofer Ärzte errichten Notfallpraxis in ehemaligem Jugendcontainer

Um Corona-Verdachtsfälle separat behandeln zu können haben Pfaffenhofer Ärzte einen nicht genutzten Jugendcontainer in eine Art Notfallpraxis umgebaut.

VON SIMONE WESTER

Pfaffenhofen – Um Corona-Verdachtsfälle sofort separat behandeln zu können und gleichzeitig die anderen Patienten zu schützen, haben die sich beiden in Pfaffenhofen ansässigen Ärzte, Dr. Marianne Franke-Wirsching und Dr. Reinhold Klein, zusammengetan und einen nicht genutzten Jugendcontainer in eine Art Notfallpraxis umgebaut. Dieser steht jetzt vor der Arztpraxis in Egenburg und bietet drei Liegeplätze und einen Vorraum, um die Erkrankten zu behandeln.

Die Idee fand bei Bürgermeister Helmut Zech sofort Zuspruch, und auch die Jugendlichen waren voller Verständnis für die Umrüstung. Zum Verladen des Containers stellten sich kurzfristig das Fuhrunternehmen Kalmbach und das Autokranunternehmen Müller, beide aus der Gemeinde, zur Verfügung.

Nachdem der Container am neuen Standort aufgestellt und von Gemeindemitarbeitern mit Strom versorgt wurde, ging es am Samstagvormittag für die Mitarbeiter und den Chef der Bauunternehmung Hazrolli an den Innenausbau, der nach den Wünschen der Ärzte vorgenommen wurde. Dazu wurden Trockenbauwände errichtet, die Elektroinstallation umgebaut und alle Wände gestrichen.

Dazu kommt Anfang der Woche noch ein Waschbecken, das durch die Firma Adrian Prukop ermöglicht wurde, und dann kann das medizinische Team den Betrieb aufnehmen. Zech bedankte sich bei allen Beteiligten, auch bei den Bauhofmitarbeitern, die am Wochenende mit angepackt hatten.