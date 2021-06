Landkreis plant Vollausbau der Ortsdurchfahrt Oberumbach

Deal zwischen Gemeinde Pfaffenhofen und Landkreis Dachau

von Thomas Zimmerly schließen

Die Gemeinde Pfaffenhofen und der Landkreis Dachau verhandeln über einen „Deal“, so Landrat Stefan Löwl. Der Kreis plant den Vollausbau der Ortsdurchfahrt Oberumbach samt Gehweg, plus Geh- und Radweg bis zur Staatsstraße 2051. Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen soll die Straßenbaulast auf die Gemeinde übergehen.

Oberumbach – Die Kreisstraße DAH 14 führt über 1,4 Kilometer Länge von der Staatsstraße 2051 durch Oberumbach bis zum Abzweig nach Stockach. Aufgrund des Zustands im Bereich der Ortsdurchfahrt Oberumbach muss sie mittelfristig saniert respektive ausgebaut werden, so das Landratsamt Dachau. Die Verkehrsbelastung ist wiederum derart gering, dass die DAH 14 „vom Charakter her eine Ortsstraße ist“, meint Torsten Kohlmann, Sachgebietsleiter Tiefbau im Landratsamt. Also setzten sich Kohlmann, Landrat Stefan Löwl und Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech zusammen, dachten nach und kamen zu einer Lösung.

Diese sieht vor, die DAH 14 zur Gemeindestraße abzustufen, einen Vollausbau der Ortsdurchfahrt Oberumbach samt Gehweg zu machen sowie einen Geh- und Radweg zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2051 und dem Ortsausgang Oberumbach zu bauen. Der Vollausbau der 300 Meter langen Ortsdurchfahrt schlägt mit 500 000 Euro zu Buche. Die Fahrbahndeckensanierung für die restlichen 1100 Meter Kreisstraße wird derzeit mit rund 100 000 Euro veranschlagt. Der Bau des ebenfalls rund 1100 Meter langen Radwegs wird auf weitere 500 000 Euro taxiert. Hinzu kommen noch Planungsmittel in Höhe von rund 100 000 Euro, so dass sich die Gesamtkosten auf etwa 1,2 Millionen Euro addieren. Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen soll die Straßenbaulast jeweils auf die Gemeinde Pfaffenhofen übergehen.

Die gemeinsamen Pläne von Gemeinde und Kreis wurden nun den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses sowie des Kreisausschusses im Landratsamt zur Beratung vorgelegt. Dabei gehe es vorerst nur um die Planungskosten und nicht um eine Entscheidung an sich, betonte Löwl.

Es habe verschiedene Alternativen gegeben, so Löwl in der Sitzung, „aber diese ist die, die auch von der Gemeinde und von uns favorisiert ist. Man macht es einmal richtig und gibt dann die Verantwortung gesamtheitlich der Gemeinde.“ Zum Radweg bis zur Staatstraße 2051 ergänzte Kohlmann: „In dem Bereich ist die Gemeinde schon intensiv mit den Planungen beschäftigt und hat auch Kontakt aufgenommen mit dem staatlichen Bauamt, um den Radweg voranzutreiben.“ Die Schwierigkeit sei, dass es einen Regierungsbezirkwechsel in den Kreis Aichach/Friedberg gebe, „aber Herr Zech ist in Kontakt mit dem staatlichen Bauamt“.

Zu den Gründen, warum Gemeinde und Kreis sich zusammentun wollen, meinte der Landrat, dass man seitens des Kreises ein Gesamtpaket schnüren wolle, das man dann guten Gewissens an die Gemeinde übergeben könne. „Wenn immer jeder auf den anderen warten würde“, so gab er zu bedenken, „dann würde es langsam vorangehen. Und wir denken, dass es funktioniert.“

Allerdings gab es auch Bedenken gegen die Pläne. Arthur Stein (Grüne) sagte: „Gemeinden wollen eher, dass aufgestuft wird zu einer Kreisstraße, damit sie den Unterhalt loswerden.“ Der Landrat konterte damit, dass die Verkehrsbelastung auf der DAH 14 „mitnichten den Status einer Kreisstraße“ rechtfertige. Der Deal sei, man bekomme die Straße schneller saniert und schneller einen Radweg, dafür übernehme die Gemeinde „mehr oder weniger eine fertige Straße und hat dann den Unterhalt“. Löwl: „Der Landkreis hübscht die Braut kurz auf. Aber dann ist sie auch weg!“

Leonhard Mösl (ÖDP) meinte, er habe Bedenken, was den Bau des Radwegs angeht, werde man dicke Bretter bohren müssen, bis dieser gebaut werden könne. Zudem sei die Ortsdurchfahrt in keinem „so schlechten Zustand. Es stellt sich da die Frage, ob da nicht einfach eine vernünftige Deckensanierung ausreichen würde“. Mösl: „Ich würde sagen, wenn, dann wollen wir eine hübsche Braut.“

Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann schaltete sich ebenfalls in die Diskussion ein: „Ich frage mich bei der ganzen Diskussion schon: Wer ist hier der Hochzeitslader?“ Hartmann fragte in die Runde: „Was können wir in Coronazeiten noch alles an Investitionen stemmen?“ Mit Blick auf die angespannte finanzielle Lage der Kommunen stellte er die Frage: „Ist es notwendig an dieser Stelle, wenn da so eine geringe Verkehrsbelastung ist, einen Radweg zu bauen?“

Am Ende votierten der Umwelt- und Verkehrsausschuss (gegen die Stimme von Roderich Zauscher/Grüne) sowie der Kreisausschuss (einstimmig) für den Beschlussvorschlag der Landkreisverwaltung. Demnach wird die DAH 14 zur Gemeindestraße abgestuft. Die Mittel für die Planung des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Oberumbach und der Errichtung des Geh- und Radwegs sollen möglichst im Rahmen der Haushaltsberatung für 2022 bereitgestellt werden. Weiter soll eine Planungsvereinbarung mit der Gemeinde Pfaffenhofen geschlossen werden. Über den Ausbau und die Abstufung soll dann nach Vorliegen der Planung und der Kostenermittlung entschieden werden.