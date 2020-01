Siebenjähriges Mädchen von Auto erfasst und verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstagfrüh in Egenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Egenburg – Nach Angaben der Polizeiinspektion Dachau wollte die Schülerin gegen 7.30 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Bushaltestelle überqueren. Dabei übersah das Kind ein in Richtung Mering fahrendes, vermutlich schwarzes Auto und wurde am Bein touchiert. Die Fahrerin des Pkw erkundigte sich zwar nach dem Befinden des Mädchens, fuhr aber ohne Angaben ihrer Personalien weiter.

Die Polizei Dachau bittet die Autofahrerin oder Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 zu melden.