Eine Oase für die Kleinen

Einweihung des Egenburger Kinderhauses – An tatkräftige Unterstützung erinnert

Egenburg – „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss in das Kinderhaus gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, der Helmut trägt die Möbel rein“, sangen die Glonntalzwerge bei der offiziellen Einweihungsfeier des Kinderhauses Egenburg, das termingerecht im September 2020 bezogen worden war. Bürgermeister Helmut Zech hatte damals zusammen mit vielen Gemeinderäten und Verwaltungsangestellten tatsächlich fleißig beim Umzug geholfen.

In Egenburg wurde nicht einfach ein neues Kinderhaus gebaut und möbliert – es ist ein Ort entstanden, „in dem zufriedene Kinder gut auf’s Leben vorbereitet werden“, betonte Zech bei der Einweihung. Er hob auch das „umweltbewusste Gesamtpaket“ hervor und erinnerte an die „erfreuliche Fördersituation“. Denn dank des schnellen Handelns von Verwaltungschef Michael Schwaak und dessen Team war es gelungen, schnell und effizient alle verfügbaren Fördertöpfe von Bund und Land auszuschöpfen.

Neben dem Kinderhaus wurden auch Räume für freie Berufe geschaffen. Eine Physiotherapiepraxis ist bereits eingezogen. Helmut Zech sprach sogar kurz das Thema eines weiteren Kinderhauses in der Gemeinde an, das eventuell in Unterumbach enstehen könnte. „Kurze Beine, kurze Wege“, das sei hier das Ziel der Gemeinde. Kinderbetreuung in dezentraler Lage ist hierbei das Ziel.

Leiterin Christine Kalmbach sprach sogar von einer „Oase“, die für die Kinder geschaffen worden sei, und die aus diesem Grund eine „geborgene und schöne Kindheit erleben können, aus der sie Kraft und Zuversicht für die Zukunft“ schöpfen könnten. Sie bedankte sich bei der Gemeinde auch noch einmal ausdrücklich dafür, dass „wir immer mitreden durften“ und die „Wünsche umgesetzt“ worden seien. Dadurch habe man jetzt unter anderem „schöne, große Gruppenräume und einen tollen, großen Turnraum“.

Wie gut die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten bei der Konzeption und Umsetzung des Projektes war, war auf der Einweihungsfeier deutlich spürbar. So wie im Vorfeld Hand in Hand gearbeitet wurde, wird dies auch jetzt fortgesetzt. Die mit dem Projekt vertrauten Verwaltungsangestellten hatten sich alle die Zeit genommen, um zur Einweihungsfeier zu kommen.

Auch Architekt Tilo Nitsche, der stets für die Wünsche und Anregungen ein offenes Ohr gehabt habe, war nach Egenburg gekommen, um mit den Kindern, Eltern und Ehrengästen zu feiern. Aufgrund der Pandemie war dies zwar nur eingeschränkt möglich, aber jeder der kommen durfte, war auch da.

Pfarrer Richard Nowik, der coronabedingt die Segnung im Freien vornehmen musste, bezeichnete das neue Kinderhaus als eine „wichtige Zukunftsinvestition“ und eine „wichtige Unterstützung für die Eltern“. Für ihn und Architekt Nitsche gab es von der Gemeinde einen Geschenkkorb.

Kindergartenreferentin Marianne Steinhart, Andrea Ankner von der Verwaltung, die die schöne Broschüre konzipiert hatte, Claudia und Herbert Schuster, die sich ehrenamtlich als Hausmeister engagieren, Elternbeiratsvorsitzende Olimpia Ridi, Kinderhausleitern Christine Kalmbach und ihre Stellvertreterinnen bedachte Helmut Zech mit Blumensträußen.

Im Anschluss an die Segnung feierten die Glonntal-Zwerge mit ihren Erzieherinnen und Eltern noch ein Sommerfest, das diesmal unter dem Motto „Die Raupe Nimmersatt“ stand. Mit Wurf- und Wettspielen, Bewegungsparcours und Button-Druck-Aktion wurde der Nachmittag bei bestem Wetter für Groß und Klein zu einem tollen Erlebnis.

Simone Wester