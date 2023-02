Es bleibt bei geplanten Windrad-Standorten bei Pfaffenhofen

Teilen

Trotz ein paar Bedenken von Anwohnern behält der Gemeinderat alle geplanten Standorte für Windkraftanlagen bei. dpa © Boris Roessler

Der Pfaffenhofer Gemeinderat hat sich mit Bedenken und Anregungen auseinandergesetzt, welche zu den geplanten Windkraft-Standorten eingingen.

Pfaffenhofen – Nicht jeder freut sich, dass in der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Während in der Gemeinde selbst die Resonanz bei den Infoveranstaltungen und den Gemeinderatssitzungen überwiegend positiv war, regt sich in Bayerzell sowie in Baindlkirch im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg Widerstand gegen zwei der geplanten Windkraftanlagen.

Windkraftanlage: Familie sorgt sich wegen Schatten, Infraschall und Austrocknung

Speziell eine Familie in Baindlkirch will kein Windrad in der Nähe ihres Anwesens haben. Und 14 Bürgerinnen und Bürgerinnen aus Bayerzell haben eine Unterschriftenliste gegen die Windkraftanlagen eingereicht.

Das Schreiben der Familie aus Baindlkirch verlas Bürgermeister Helmut Zech in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn auf der Tagesordnung stand die Änderung des Flächennutzungsplanes „Sachlicher Teilnutzungsplan Windkraft“. Behörden und Öffentlichkeit hatten zuvor die Möglichkeit gehabt, sich dazu zu äußern. Die Ergebnisse wurden dann im Gemeinderat behandelt.

Die Familie in Baindlkirch sieht sich durch die geplanten Windräder in „unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Hof“ in „vollem Umfang und mit voller Wucht“ getroffen. Sie klagt, dass der Schatten „komplett bis zu unserem Haus reicht“. Die Familie führt in ihrem Schreiben an die Gemeindeverwaltung zudem an, dass sich der „Infraschall schädlich auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirkt“. Das würden zahlreiche Studien belegen. Welche Studien, wird in dem Schreiben nicht erwähnt.

Weitere Einspruchsgründe sind die „Verwirbelungen“, die zu „Sturmschäden“ im Wald führen könnten, ebenso wie zu „Schnee- und Windbruchgefahr“. Es gäbe ferner Untersuchungen, die belegten, dass es „in der Nähe von Windkraftanlagen zu einer Austrocknung der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung kommt“.

„Es ist natürlich was Neues, und die Menschen haben vor Veränderungen immer Bedenken.“

Gemeinderat Manfred Wolf zeigte Verständnis für die Familie. Es gäbe keine „gesicherten Studien zu pro oder contra“ beim Thema Infraschall, so Wolf. Bürgermeister Helmut Zech weiß zudem, dass auch einige Gemeindebürger verunsichert sind. „Es ist natürlich was Neues, und die Menschen haben vor Veränderungen immer Bedenken“, so Zech.

Schriftlich liegen ihm keine weiteren Widersprüche vor, allerdings muss das Gemeindeoberhaupt hier und da „verbale Kritik“ über sich ergehen lassen.

Laut Gemeindeverwaltung kamen sowohl das Bayerische Landesamt für Umwelt als auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Juli 2022 zu dem Schluss, dass bei „Windenergieanlagen keine negativen Auswirkungen durch Infraschall festgestellt werden können“.

Bürgerinfo soll das Thema Windkraftanlagen nochmals erläutern

Nachdem Bürgermeister Helmut Zech auch alle anderen Stellungnahmen, wie beispielsweise von der Unteren Naturschutzbehörde, dem Luftamt Südbayern, Wasserwirtschaftsamt München, staatlichen Bauämtern, Nachbargemeinden und vielen mehr verlesen hatte, stimmte der Gemeinderat für die Beibehaltung aller geplanten Standorte für Windkraftanlagen.

Da die Gemeinde um die Bedenken der Bürger weiß, wird allerdings in der kommenden Bürgerinfo noch einmal ausschließlich über das Thema Windkraftanlagen informiert werden.

SIMONE WESTER