Für die Umwelt und die eigene Gesundheit

Preisträger beim Stadtradeln: Bürgermeister Helmut Zech mit Simon Hoppe, Max Bochmann, Martin Clemens und Franziska Bachhuber (v.l.). © sim

Zum sechsten Mal stiegen wieder viele Pfaffenhofer Gemeindebürger in die Pedale, um beim sogenannten „Stadtradeln“ des Landkreises Dachau teilzunehmen. An 21 Tagen galt es dabei, so oft wie möglich den Drahtesel zu benutzen und dafür das Auto stehen zu lassen, um so CO2 einzusparen. Egal, ob für berufliche oder private Zwecke.

Pfaffenhofen - Nach 63 Teilnehmern im vergangenen Jahr waren es dieses Jahr 56 Radler und Radlerinnen, die 10 382 Kilometer zusammenbrachten und damit zwei Tonnen CO2 einsparten. „Leider sind wir im Landkreisranking etwas zurückgefallen. Wir sind dennoch sehr stolz, dass wir, die kleinste Gemeinde im Landkreis Dachau, zusammen mit unseren Bürgern im landkreisweiten Ranking den zehnten Platz – vor Sulzemoos, Markt Indersdorf, Weichs und Hebertshausen – erradeln konnten“, betont Sandra Schneider von der Gemeindeverwaltung, die das Projekt betreute.

Im gemeindeinternen Ranking landete Max Bochmann aus Egenburg mit 858,3 erradelten Kilometern nach 2022 erneut auf dem ersten Platz. Dahinter folgte Philipp Setzmüller aus Unterumbach mit 684,0 Kilometern vor Martin Clemens aus Unterumbach, der mit 603,4 Kilometern Platz drei erreichte. Clemens hatte sich deutlich mehr vorgenommen, wurde aber von seinem Knie ausgebremst, wie er bei der Preisverleihung berichtete.

Simon Hoppe, der ebenfalls in Unterumbach wohnt, erradelte 574,1 Kilometer und sicherte sich so Platz vier vor Franziska Bachhuber aus Ebersried, die 547,9 Kilometer zusammenbrachte. Bachhuber war während der 21 Tage stets mit Fahrradanhänger samt Sohnemann im Gepäck und ohne Elektroantrieb unterwegs.

Andere Teilnehmer nutzten hingegen auch E-Bikes. Beim Stadtradeln wird nicht unterschieden, ob jemand unterstützt fährt oder ein Fahrrad ohne E-Antrieb benutzt. „Ich fahre sowieso gerne Fahrrad, und der Wettbewerb hat mir besonders Spaß gemacht“, erzählt die junge Mutter, die für den Schützenverein Hubertus Weyhern an den Start gegangen war. Max Bochmann und Martin Clemens gehörten dem Team Hopfentorpedo an, Philipp Setzmüller und Simon Hoppe waren für den VfL Egenburg an den Start gegangen.

Der VfL landete von allen zehn teilnehmenden Teams in der Gemeinde mit 2979,8 Kilometer auf dem ersten Platz vor Team Hopfentorpedo mit 2288,6 Kilometern und Team Geovision mit 1559,2 Kilometern.

Auch das Team „Bürgermeister/Gemeinderäte“ hatte beim Stadtradeln mitgemacht. Die einzigen beiden Radler waren dabei Bürgermeister Helmut Zech und Gemeinderat Dieter Stoll, die zusammen auf 383,4 Kilometer kamen.

Zech war nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung und forderte augenzwinkernd „Pluspunkte für schwere Radler“. Das sorgte bei der Preisverleihung vorm Rathaus in Egenburg natürlich für einige Lacher.

„Im Ernst, unterm Strich ist es egal, wer wie viel geradelt ist. Hauptsache, die Straßen und die Umwelt sind entlastet worden und die Teilnehmer haben etwas für ihre Gesundheit gemacht“, betonte das Gemeindeoberhaupt, das den fünf Erstplatzierten Preise überreichte. Sieger Max Bochmann durfte sich über ein Radltrikot sowie eine Radlklingel je mit Logo des Räuber-Kneißl-Radweges der West-Allianz freuen.