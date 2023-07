Geh- und Radweg von Unterumbach nach Pfaffenhofen liegt auf Eis - Eigentümer stellt sich quer

Teilen

Vorerst wird es keinen Radweg zwischen Unterumbach und Pfaffenhofen geben - es gibt Grundstücks-Probleme (Symbolfoto: dpa) © Uli Deck

Der Geh- und Radweg von Unterumbach nach Pfaffenhofen kommt nicht voran, weil ein Grundstückseigentümer doch nicht verkaufen möchte. Dafür gab es im Gemeinderat Pfaffenhofen gute Nachrichten zum Mehrflexgebäude in Egenburg.

Pfaffenhofen – Es geht voran beim neuen Mehrflexgebäude in Egenburg. Bürgermeister Helmut Zech berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Kellerdecke bereits betoniert worden sei. Jetzt gehe es im „Drei-Wochen-Rhythmus“ Stockwerk für Stockwerk weiter. Im dem Gebäude entstehen drei rollstuhlgerechte Wohnungen, zehn barrierefreie Wohnungen, 300 Quadratmeter Büroflächen, ein Gemeinschaftsraum mit Bistro, öffentliche Toiletten, 23 Tiefgaragenplätze und weitere Außenstellplätze.

Auch beim neuen Regenrückhaltebecken in Unterumbach kommt die Gemeinde voran. Grundstücksabretungen habe es bereits gegeben, so Zech. Jetzt warte man auf die Abgrabungsgenehmigung, so das Gemeindeoberhaupt, das hofft, dass im Herbst „alles umgesetzt“ werden könne. Das Projekt sei ein wichtiger Schritt für den Hochwasserschutz in Unterumbach, so Zech, der sich bei allen Grundstückseigentümern bedankte, die das Projekt ermöglicht hätten.

Keine guten Nachrichten für geplanten Geh- und Radweg

Andere Grundstückseigentümer stellen sich dagegen quer – was den geplanten Geh- und Radweg von Unterumbach nach Pfaffenhofen betrifft. Seit Jahren beißt sich die Gemeinde bei diesem Vorhaben die Zähne aus. Während Zech mittlerweile geschafft hat, zwei der Grundstückseigentümer mit ins Boot zu holen, weigert sich der Grundeigentümer „des mittleren Waldstücks“, seine rund 6000 Quadratmeter an die Gemeinde zu verkaufen. „Dort ist ein dramatischer Verkehrspunkt“, betonte Zech die Dringlichkeit des Projekts.

Es liegt nicht mehr in unserer Hand.

Die Gemeindeverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach Unterumbach war in den Jahren 2014 und 2015 in einem ersten Schritt bereits bis zur Abzweigung nach Oberumbach inklusive einem Geh- und Radweg ausgebaut worden. Seitdem bemüht sich die Gemeinde, den Weg bis nach Unterumbach weiterführen zu können, um dadurch für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Mehrere Varianten und Trassenführungen wurden über die Jahre ausgearbeitet und den Eigentümern präsentiert. 2021 hatten die drei betroffenen Grundstückseigentümer dann wieder Gesprächsbereitschaft signalisiert. Weitere Gespräche wurden geführt. Doch nun will besagter Grundstückseigentümer doch keinen Grund abtreten, war in der Gemeinderatssitzung zu erfahren.

Der Gemeinderat beschloss nun, mit den beiden anderen Grundstückseigentümern Vorverträge abzuschließen, um im Falle einer Verwirklichung Zeit zu gewinnen. Derzeit wird der Ausbau des Geh- und Radweges wird jedoch momentan nicht mehr vorangetrieben. „Es liegt nicht mehr in unserer Hand“, so Zech.

SIMONE WESTER