Neues Angebot in Pfaffenhofen an der Glonn: Gemeinsam böllern, gemeinsam feiern

Teilen

Die Gemeinde Pfaffenhofen veranstaltet heuer zum ersten Mal ein gemeindliches Feuerwerk auf dem Sportplatz des Vfl Egenburg. © Symbolfoto/Carmen Jaspersen/DPA

Die Gemeinde Pfaffenhofen bietet heuer erstmals ein

Pfaffenhofen an der Glonn – Nach zwei Jahren Pause können es manche schon gar nicht mehr erwarten: Endlich wieder an Silvester Raketen und Böller in die Luft jagen. Andere wiederum bedauern, dass nach der zweijährigen Ruhe zur Jahreswende wieder überall geböllert wird. Was für die einen eben pure Lebensfreude bedeutet, ist den anderen ein Dorn im Auge. Einige Städte, besonders die mit historischem Altstadtkern, haben Feuerwerks- und Böllerverbote erlassen – vor allem wegen der Gefahr, dass Gebäude in Brand gesetzt werden, aber auch wegen des hohen Verletzungsrisikos auf belebten Plätzen. Die Krankenhäuser sind derzeit mehr als überbelegt.

Angebot statt Verbot

Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn geht hier heuer versuchsweise einen ganz neuen Weg und spricht kein Verbot aus. Stattdessen bietet sie am Sportplatz des Vfl Egenburg in der Silvesternacht ein gemeindliches Feuerwerk an. Der Vorteil ist zum einen, dass der Einzelne kein Geld für Böller und Kracher ausgeben muss. Zum anderen kommt man so mit Gleichgesinnten zusammen.

In der Glonntal Stub’n kann Sekt gekauft werden, man darf aber natürlich auch Getränke von zuhause mitbringen. Man stößt gemeinsam an, es ist Zeit und Gelegenheit für nette Gespräche, Spaß haben und feiern. Und das in Gemeinschaft.

Kosten sparen und Verletzungsgefahr reduzieren

Bürgermeister Helmut Zech und der Gemeinderat hatten sich für den Versuch, ein gemeindliches Feuerwerk anzubieten, in der Herbstsitzung ausgesprochen (wir haben berichtet). Hintergrund: Es wird nicht einzeln wahllos in die Luft geschossen, sondern die Gemeinde bietet ein überwachtes und durch Feuerwehrleute abgesichertes Feuerwerk an. Die Bürger schauen und genießen und kommen dabei zusammen. Es entstehen für den Einzelnen keine Kosten und es besteht keine Verletzungsgefahr. So werden Ressourcen geschont. „Nachdem im Radio nun aktuell viel über zentrale Feuerwerke gesprochen wird, denke ich, dass unsere Gemeinde vorbildlich unterwegs ist“, betont Bürgermeister Zech. Er hofft, dass möglichst viele der Einladung der Gemeinde nachkommen.

Erspartes gern an die Bürgerstiftung spenden

Wer sich daheim das Feuerwerk spart und einen Teil des gesparten Geldes an die Bürgerstiftung spenden möchte, kann dies gerne tun. „Darüber würden wir uns sehr freuen“, betont Zech.

von Simone Wester