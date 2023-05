„Katastrophale“ Parksituation in der Glonntalstraße: Gemeinderat Pfaffenhofen beschließt Halteverbot

Antrag von Gemeinderat Richard Kalmbach

Aufgrund Anwohnerbeschwerden und eines Antrags von Gemeinderat Richard Kalmbach wurde in der Sitzung nun über ein Halteverbot in der Glonntalstraße diskutiert - und beschlossen. Die Meinungen dazu gingen teilweise aber auseinander.

Pfaffenhofen – Beim Tagesordnungspunkt „Parksituation in der Glonnstalstraße“ ist es in der Sitzung des Pfaffenhofener Gemeinderats kurzzeitig emotional geworden. Allerdings nur sehr kurz. Richard Kalmbach (CSU/Parteifreie) hatte sich für einige Sekunden über die Aussage von Dieter Stoll (Grüne) echauffiert, der das von der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Helmut Zech vorgeschlagene absolute Halteverbot in der Glonntalstraße in Egenburg als „mit Kanonen auf Spatzen schießen“ bezeichnete und ablehnte.

Diskussion um Halteverbot in Glonntalstraße entfachte bereits im März im Gemeinderat

Bereits im März war das Thema im Gremium diskutiert worden (wir berichteten), nachdem Richard Kalmbach den Antrag eingereicht hatte, auf der Südseite der Glonntalstraße ein Parkverbot einzurichten. Kalmbach sprach damals „die Dauerparksituation von Wohnmobilen und Anhängern“ in der Glonntalstraße an. Er habe den Antrag gestellt, da er zahlreiche Beschwerden von Anwohnern erhalten habe. Daraufhin hat Kalmbach die Parksituation „über ein Jahr“ lang beobachtet.

Auch Gemeinderätin Marianne Steinhart (CSU/Parteifreie) zeigte sich unzufrieden angesichts der „Dauerparker“ und bekam Unterstützung von Andreas Weiß (Allgemeine Wählergruppe), der das Parken in der Glonntalstraße sogar als „Katastrophe“ bezeichnet hatte.

Auf der Südseite darf nun nicht mehr geparkt werden

Daraufhin war die Verwaltung beauftragt worden zu überprüfen, wie ein Parkverbot aussehen könnte. Nun kam das Thema Glonntalstraße wieder auf die Tagesordnung. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen der Mühlstraße auf Höhe der Hausnummer 17 und dem Abzweig Richtung „An der Leiten“. Hier soll ein absolutes Halteverbot auf der Südseite eingerichtet werden.

Gemeinderat Dieter Stoll hat sich die Parksituation vor Ort selbst angesehen

Stoll hatte sich am Sitzungstag die Mühe gemacht, in der Zeit von „6.30 bis 8 Uhr“ das Parken in der Glonntalstraße zu beobachten. Neben zwölf Autos, drei Schulkindern, einem Lkw und „Katz’n und Oachkatzeln“ habe er nichts finden können, was ein absolutes Halteverbot rechtfertige, so Stoll.

Daraufhin wurde Richard Kalmbach etwas emotionaler, denn seiner Ansicht nach ist die Situation sei hier „nach wie vor gefährlich“. Dadurch, dass Autos, Lkw, Anhänger und Wohnmobile beidseitig parken dürften, was Kalmbach als „Saustall“ bezeichnete, sei es für Schulkinder und Fußgänger hier eben gefährlich.

Keine „Zick-Tack-Fahrerei“ mehr für die Schulkinder

Für ein absolutes Halteverbot sprach sich auch explizit auch Bürgermeister Helmut Zech aus. Dadurch müssten die Schulkinder nicht mehr die Straßenseite wechseln und es gebe keine „Zick-Zack-Fahrerei“ mehr.

Gegen die Stimmen von Dieter Stoll und seinem Fraktionskollegen Tobias Hartmann-Brockhaus wurde das einseitige absolute Halteverbot in der Glonntalstraße auf Höhe der Hausnummer 17 bis zur Abzweigung Richtung „An der Leiten“ vom Gemeinderat beschlossen.

VON SIMONE WESTER